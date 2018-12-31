ЦВК перенесла виборчі дільниці з Росії до інших країн

Центральна виборча комісія ліквідувала виборчі дільниці на території Росії своєю постановою №274, яку оприлюднила 31 грудня.
П’ять виборчих дільниць у дипломатичних представництвах України на території Росії, які були затверджені ще 2012 року, відповідно до цієї постанови перестануть існувати.
Натомість ЦВК розширила межі своїх дільниць на територіях посольств України у Грузії, Фінляндії й Казахстані. Тепер за цими дільницями закріплені не лише межі відповідних держав, а й низки областей Росії.
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Згідно з постановою №67 від 2012 року, виборчі дільниці для українців, які перебували на території Росії, були розташовані в дипломатичних представництвах України у Москві, Санкт-Петербурзі, Новосибірську, Єкатеринбурзі і Ростові-на-Дону.
31 грудня 2018 року в Україні почалася передвиборча кампанія до виборів президента, які мають відбутися у березні 2019 року.
Центральна виборча комісія оголосила 31 грудня початком кампанії з виборів президента. Відповідну постанову ЦВК ухвалила на засіданні 27 грудня.
Згідно із законом, виборча кампанія триватиме 90 днів. Вибори відбудуться 31 березня 2019 року.
20 грудня Центральна виборча комісія України затвердила календарний план підготовки і проведення чергових виборів президента України.
Згідно з документом, громадяни або партії мають висувати кандидатів на посаду президента з 31 грудня до 3 лютого 2019 року включно. Їх продовжать реєструвати до 8 лютого.
До 18 лютого мають бути утворені окружні виборчі комісії.
Виборча агітація має тривати до кінця доби 29 березня.
У день виборів голосування має відбуватися з 8 до 20 години.
Новообраний президент має почати виконувати свої обов’язки не пізніш як через 30 днів після офіційного оголошення результатів виборів. Їх мають встановити до 10 квітня включно.
Центральна виборча комісія України затвердила календарний план підготовки та проведення чергових виборів президента України 31 березня 2019 року.
Згідно з документом, громадяни або партії мають висувати кандидатів на посаду президента з 31 грудня до 3 лютого 2019 року включно. Їх продовжать реєструвати до 8 лютого.
До 18 лютого мають бути утворені окружні виборчі комісії.
Виборча агітація має тривати до кінця доби 29 березня.
У день виборів голосування має відбуватися з 8 до 20 години.
Новообраний президент має почати виконувати свої обов’язки не пізніш як через 30 днів після офіційного оголошення результатів виборів. Їх мають встановити до 10 квітня включно.
Експерти із західних й українських неурядових організацій запускають робочу групу швидкого реагування для запобігання й моніторингу російського втручання в українські процеси.
Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, вони переконані, що президентські вибори в Україні у 2019 році стануть випробувальним майданчиком для спроб Кремля впливати на внутрішні процеси інших країн.
Збором та оприлюдненням інформації про втручання спільно займатимуться експерти з Atlantic Council і Transatlantic Comission on Election Itergity за підтримки Фонду Віктора Пінчука. Разом з українськими партнерами зі StopFake та Центру Разумкова західні аналітики планують спостерігати, оцінювати та розкривати іноземні підривні заходи, які можуть мати місце перед, під час і після президентських виборів в Україні.
«Вибори – це критично важливий момент для демократичної країни. Будь-яке зовнішнє втручання у цей процес неприпустиме», – заявив Девід Дж. Крамер, керівник новоствореної робочої групи із запобігання іноземному втручанню в українські вибори, заплановані на весну 2019 року.
Використовуючи інноваційні методи цифрових досліджень, експерти пропонуватимуть інструменти запобігання таким ситуаціям. На онлайн-платформі, яку планують запустити днями, в режимі реального часу оприлюднюватиметься інформація про будь-які ознаки впливу на хід подій. За словами очільників робочої групи, такі методи моніторингу були нами вже успішно застосовані під час спостереження за виборами у Бразилії, Франції, Німеччині, Італії, США й інших країнах.
У робочій групі будуть окремі підрозділи, які займатимуться моніторингом дезінформації, зокрема у ЗМІ й соціальних мережах, а також група людей, що відповідатиме за кібербезпеку.
За словами Олексія Мельника, який представляє в робочій групі Центр Разумкова, ця моніторингова місія створена «для України, зусиллями України». Він також додав: «Ми виконуватимемо превентивну роботу. І дуже важливо, що наші напрацювання ми зможемо поширювати і для західної аудиторії».
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Представники робочої групи також підкреслили, що вони не є партнерами жодного з урядів, а також, що їхня робота не стосуватиметься внутрішніх процесів у країні. «Наша мета – виключно зовнішнє втручання», – підкреслив керівник групи Девід Дж. Крамер.
Наступного року в Україні, крім президентських виборів, запланованих на 31 березня, відбудуться і вибори до парламенту. Вони пройдуть наприкінці жовтня.
Минулого місяця делегація Національного демократичного інституту і Європарламенту, яка проводила оцінку передвиборчого середовища в Україні, заявила, що ймовірність втручання Росії у вибори є одним із ключових викликів президентської виборчої кампанії України у 2019 році.
Ймовірне втручання Росії у президентські вибори 2016 року є предметом розслідування у США.
Позафракційний народний депутат Віктор Чумак очолив виборчий штаб голови партії «Громадянська позиція» Анатолій Гриценко. Про це політики повідомили під час спільної прес-конференції в Києві.
Гриценко зазначив, що вони спільно підуть на президентські, парламентські та місцеві вибори.
«Начальником штабу з підготовки та проведення виборів уже призначений, уже працює Віктор Чумак», – сказав голова «Громадянської позиції».
Гриценко у період із 2005 до 2007 року був міністром оборони України. Під час шостого скликання Верховної Ради був головою комітету з питань національної безпеки і оборони.
Чергові вибори президента призначені на 31 березня 2019 року. Старт виборчої кампанії призначений на 31 грудня. З цього дня починається реєстрація потенційних кандидатів у ЦВК і передвиборна агітація. До 9 лютого 2019 року мають оголосити остаточний список претендентів на пост глави держави.
Восени 2019 року відбудуться парламентські вибори.
Депутат Верховної Ради з фракції «Блоку Петра Порошенка» Ольга Богомолець заявила про намір балотуватися на посаду президента.
«Я хочу стати для українського народу тим президентом, який гарантує справедливість. У нас має бути гарант не тільки Конституції, але й гарант справедливості», – заявила Богомолець у зверненні, поширеному в мережі Facebook.
Ольга Богомолець народилася в 1966 році. За освітою є лікарем-дерматологом, у Верховній Раді, депутатом якої є з 2014 року, нині очолює комітет з питань охорони здоров’я.
Чергові вибори президента призначені на 31 березня 2019 року. Старт виборчої кампанії призначений на 31 грудня. З цього дня починається реєстрація потенційних кандидатів у ЦВК і передвиборна агітація. До 9 лютого 2019 року буде оголошено остаточний список претендентів на пост глави держави.
Міністерство внутрішніх справ України та Центральна виборча комісія уклали меморандум про співпрацю, повідомила прес-служба МВС. Документ підписали міністр Арсен Аваков та голова ЦВК Тетяна Сліпачук.
«Ми виходимо з того, що реалізовуємо філософію взаємодії між ЦВК та органами МВС для забезпечення законного процесу виборів, який стартує в країні», – сказав Аваков.
Сліпачук, зі свого боку, зазначила, що «питання попередження виборчих злочинів і невідворотності покарання за них є дуже важливим для забезпечення виборчого процесу».
Чергові вибори президента призначені на 31 березня 2019 року. Старт виборчої кампанії призначений на 31 грудня. З цього дня починається реєстрація потенційних кандидатів у ЦВК і передвиборна агітація. До 9 лютого 2019 року буде оголошено остаточний список претендентів на пост глави держави.
Восени 2019 року відбудуться чергові парламентські вибори.
Політична партія «УКРОП» висунула кандидатом у президенти народного депутата, засновника гірськолижного курорту «Буковель» Олександра Шевченка.
«Право змагатися за головний пост у державі Олександр Шевченко виборов на внутрішньопартійних праймеріз. Нардепа підтримали представники «Українського об’єднання патріотів» у 24 регіонах України», – повідомила прес-служба партії.
Шевченко народився у 1971 році. Він є засновником, колишнім директором гірськолижного курорту «Буковель» та народним депутатом сьомого і восьмого скликань. Обидва рази обирався по 83 виборчому округу як самовисуванець.
Чергові вибори президента призначені на 31 березня 2019 року. Старт виборчої кампанії призначений на 31 грудня. З цього дня починається реєстрація потенційних кандидатів у ЦВК і передвиборна агітація. До 9 лютого 2019 року буде оголошено остаточний список претендентів на пост глави держави.
Мер Дніпра Борис Філатов виходить з партії «УКРОП», одним із засновників якої він був. Про це він заявив 5 грудня на брифінгу після сесії міськради, оприлюднивши відповідну заяву на ім’я голови партії Тараса Батенка.
«Я складаю з себе повноваження члена президії партії «УКРОП», виходжу з усіх керівних органів, а також йду з партії. Це рішення було усвідомленим, вартувало великої кількості моральних сумнівів, я його ухвалив дуже важко, оскільки є одним із засновників партії», – сказав Філатов.
Він також сказав, що не хоче «брати участь у симулякрі», коли «мандрівний цирк а-ля «Буковель» мандрує країною з єдиним давно визначеним кандидатом».
Окрім того, він заявив, що не веде перемовин щодо участі в інших політичних партіях і хоче бути рівновіддаленим від політичних сил напередодні президентських виборів.
У партії «УКРОП» офіційно поки ніяк не прокоментували цю заяву.
Філатов очолює Дніпро з осені 2015 року.
22 січня 2019 року відбудеться з'їзд, на якому «Радикальна партія» висуне кандидата у президенти, повідомив лідер політичної сили Олег Ляшко.
3 грудня «Радикальна партія» оприлюднила оприлюднила звіт своєї фракції. Під час цього заходу Олег Ляшко виголосив основні засади своєї програми як майбутнього кандидата у президенти.
«Моя стратегічна мета – створити державу, де кожна людина матиме роботу, гідну зарплату і впевненість у завтрашньому дні», – заявив Ляшко.
Досягнути такої цілі він має намір, зокрема, змінивши Конституцію. Він пропонує скасувати посаду прем'єр-міністра, скоротити кількість депутатів парламенту до 250 та закріпити в Основному закону обмеження на продаж земель.
Значну увагу у своєму виступі перед однопартійцями Олег Ляшко надав темам війни та забезпечення української армії. Розкритикувавши оборонну політику чинної влади, Ляшко заявив, що має намір збільшити фінансування армії та прискорити діалог з західними партнерами України.
Крім того, політик у своєму виступі надав увагу економічним та соціальним питанням. Серед іншого, він пообіцяв скоротити податки, збільшити зарплати і пенсії та подолати корупцію.
Чергові вибори президента призначені на 31 березня 2019 року. Старт виборчої кампанії призначений на 31 грудня. З цього дня починається реєстрація потенційних кандидатів у ЦВК і передвиборна агітація. До 9 лютого 2019 року буде оголошено остаточний список претендентів на пост глави держави.
В Одесі політику Анатолію Гриценку вручили гарбуз і обкидали яйцями, а потім побили його прихильників. Конфлікт відбувся перед зустріччю із активістами та радіоефіром, які мали відбутися в одному з офісних центрів міста. Деталі Радіо Свобода розповів активіст і очевидець початку конфлікту Павло Ленець.
«Ми під’їхали разом до центру, нам перегородили дорогу десь 15 «тітушок». Вони не пропускали нас всередину центру – а нас було до п’яти людей. Вони почали ображати Гриценка, вручили йому гарбуза зі словами «такий кандидат нам не потрібний» і почали жбурляти в нас яйцями», – розповів Ленець.
Гриценко із прихильниками сіли в машину та від’їхали на два квартали від бійки, але в цей час до офісу почали підтягуватися інші активісти. Їхня зустріч перетворилася на бійку, говорить інший очевидець Андрій Юсов.
«Коли Гриценко від’їхав, то «тітушки» просто і далі робили те, що вони вміють – кидали яйцями та били активістів. Поліція використала газ проти «тітушок», але коли ті почали втікати, то правоохоронці за ними не погналися», – розповів Юсов.
Через конфлікт ефір на радіостанції довелося скасувати, але зустріч із прихильниками політик провів, говорять очевидці. Зв’язатися із самим політиком на момент виходу новини не вдалось. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею 296 Кримінального кодексу України – хуліганство.
На Дніпропетровщині передчасно агітують за потенційних кандидатів у президенти України. Про це в п’ятницю заявили спостерігачі громадянської мережі «Опора» в регіоні.
Як повідомив координатор громадського спостереження «Опори» за виборами у Дніпропетровській області Вадим Головченко, з вересня в регіоні розпочали моніторинг активності політиків, які потенційно можуть бути кандидатами на посаду президента.
«Таких, за нашими оцінками, від 28 до 32 осіб. 12 з них – чинні народні депутати України. І ми фіксуємо зараз передчасну активність потенційних кандидатів, вони відвідують з певною інтенсивністю область, ми почали моніторити процеси в ЗМІ, вуличні акції, зовнішню агітацію», – сказав Вадим Головченко.
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Зокрема, Дніпропетровську область вже двічі відвідала лідер ВО «Батьківщина» Юлія Тимошенко. Під час першого візиту вона відвідала Дніпро, Кам’янське і Павлоград, під час другого – Кривий Ріг. Також двічі область відвідав лідер Радикальної партії Олег Ляшко, побувавши в Нікопольському районі, Дніпрі та Павлограді.
По разу в області побували Олег Тягнибок, Роман Безсмертний, Інна Богословська і Сергій Тарута. За даними «Опори», ці політики розглядаються як потенційні кандидати в президенти або як ВІП-агітатори за інших кандидатів.
Як зазначив Вадим Головченко, передчасна агітація перебуває «поза юридичною площиною», аби на неї реагувала Центральна виборча комісія.
«Але є певні моменти – це фінансування агітаційних матеріалів. Відповідно до закону, агітація повинна починатись з моменту реєстрації кандидатів у ЦВК. Оскільки можливі кандидати ще не є кандидатами, ще не створені виборчі фонди, то фінансування йде поза виборчими фондами, тобто відбувається певне порушення етики виборчих процесів», – зазначив Вадим Головченко.
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У міському осередку партії Олега Ляшка підтвердили, що приїзди їхнього лідера в регіон мали місце, однак зазначили, що це були робочі візити, в рамках яких не лунали заклики про підтримку потенційного кандидата й не роздавали агітаційну продукцію.
«Було три візити нашого лідера, він постійно їздить по нашій області й Україні. Зустрічі з людьми і вислухування їхніх проблем не може розцінюватись як агітація. Це робочі візити», – сказали в партії.
Вибори Президента України призначені на 31 березня 2019 року. Виборчий процес має розпочатись за 90 днів до дня голосування.
Три народні депутати Євген Бакулін, Сергій Дунаєв та Юлій Іоффе вийшли з фракції «Опозиційного блоку» в парламенті, повідомив голова Верховної Ради Андрій Парубій.
Він додав, що в парламенті з’явилося міжфракційне депутатське об’єднання «Опозиційна платформа – За життя». Його співголовами стали народні депутати Юрій Бойко та Вадим Рабінович, яких 20 листопада виключили з фракції «Опозиційного блоку».
Народний депутат Вадим Новинський став головою фракції «Опозиційний блок», а його заступниками – Олександр Вілкул та Юрій Воропаєв.
9 листопада народні депутати Юрій Бойко і Вадим Рабінович з фракції «Опозиційного блоку» заявили, що підписали в кулуарах Верховної Ради угоду про створення спільної «Опозиційної платформи – За життя». Угода, серед іншого, передбачає висунення спільного кандидата на виборах президента.
Того ж дня ціла низка інших чільних діячів «Опозиційного блоку» розкритикувала заяву Бойка і Рабіновича про створення спільного політичного проекту з назвою «Опозиційна платформа – За життя» і висунення спільного кандидата на посаду президента України. За їхніми словами, ця заява була особистою ініціативою Бойка і вона не узгоджена з партією і не затверджена її рішеннями.
17 листопада голова політичної ради партії «За життя» Віктор Медведчук повідомив про висунення співголови партії «Опозиційний блок» Юрія Бойка кандидатом у президенти України.
Чергові вибори президента України відбудуться 31 березня 2019 року. Старт виборчої кампанії запланований на 31 грудня 2018 року. З цього дня починається реєстрація потенційних кандидатів у ЦВК і передвиборна агітація. До 9 лютого 2019 року буде оголошено остаточний список претендентів на пост глави держави.
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Лідер партії «Громадянська позиція» Анатолій Гриценко заявляє, що подав позов проти партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність» і народного депутата з фракції БПП Олександра Бригинця.
Гриценко вимагає від відповідачів спростувати інформацію про те, нібито він, перебуваючи на посаді міністра оборони України, був причетний до продажу військового майна на понад 1,3 мільйона гривень.
Позов про захист честі, гідності, ділової репутації і спростування недостовірної інформації поданий до Дніпровського районного суду Києва.
«За поширення завідомо неправдивої інформації через їхню ТСК вони тепер відповідатимуть у суді», – написав Гриценко у Facebook 20 листопада.
У БПП позов наразі не коментували.
Верховна Рада України у червні утворила тимчасову слідчу комісію для розслідування розкрадання в Збройних силах України і підриву обороноздатності держави у період 2004-2017 років. Чергове засідання цієї комісії відбулося 20 листопада.
У вересні у Facebook депутат Верховної Ради Бригинець, який є членом вказаної ТСК, опублікував інформацію, в якій звинувачує Гриценка в розкраданні військової техніки. Схожу інформацію у 2016 році наводили і в Генпрокуратурі.
На сайті парламенту містяться висновки Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, в яких вказано, скільки майна було продано в армії за різних міністрів оборони.
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Націоналістичні сили ВО «Свобода», «Правий сектор», «Організацій українських націоналістів», «Конгрес українських націоналістів» та «С14» заявили про підтримку колишнього заступника голови Верховної Ради, голови секретаріату ВО «Свобода» Руслана Кошулинського як кандидата в президенти на виборах 2019 року, повідомила прес-служба ВО «Свобода».
«Обговоривши політичну ситуацію, ми – повноважні представники націоналістичних організацій – ухвалили рішення підтримати кандидатуру Руслана Кошулинського на президентських виборах 2019 року. Закликаємо інші національно-патріотичні сили, загалом усіх українців підтримати кандидатуру Руслана Кошулинського на посаду президента України», – йдеться в заяві за підписом лідерів п’ятьох організацій.
Чергові вибори президента України відбудуться 31 березня 2019 року. Старт виборчої кампанії запланований на 31 грудня 2018 року. З цього дня починається реєстрація потенційних кандидатів у ЦВК і передвиборна агітація. До 9 лютого 2019 року буде оголошено остаточний список претендентів на пост глави держави.
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Голова політичної ради партії «За життя» Віктор Медведчук повідомив про висунення співголови партії «Опозиційний блок» Юрія Бойка кандидатом у президенти України.
«Рада «Опозиційної платформи – За життя» одноголосно висунула кандидатуру Юрія Бойка для участі в президентських виборах», – мовиться в повідомленні на сайті політичної сили у п’ятницю, 16 листопада.
«Наше об'єднання… буде на президентських, парламентських і місцевих виборах представляти інтереси жителів Південного Сходу, російськомовного населення і всіх тих, хто розуміє необхідність кардинальної зміни політики нинішньої влади», – заявляє Медведчук.
У партії «Опозиційний блок», яка, за твердженнями Юрія Бойка, нібито входить до «Опозиційної платформи – За життя», на цей час іще не коментували цієї заяви.
9 листопада народні депутати Юрій Бойко (фракція «Опозиційного блоку») і Вадим Рабінович (теж фракція «Опозиційного блоку» – з якого він вийшов і створив власну партію «За життя») заявили, що підписали в кулуарах Верховної Ради угоду про створення спільної «Опозиційної платформи – За життя». Угода, серед іншого, передбачає висунення спільного кандидата на виборах президента.
Того ж дня ціла низка інших чільних діячів «Опозиційного блоку» розкритикувала заяву Бойка і Рабіновича про створення спільного політичного проекту з назвою «Опозиційна платформа – За життя» і висунення спільного кандидата на посаду президента України. За їхніми словами, ця заява була особистою ініціативою Бойка, що є співголовою «Опозиційного блоку», і вона не узгоджена з партією і не затверджена її рішеннями.
«Південний схід» України – поняття, яке почав широко застосовувати Кремль навесні 2014 року, коли там сподівалися окупувати всю згадану частину України, яку представляли як нібито єдине російськомовне і проросійське ціле. Віктор Медведчук у своїх публічних виступах часто повторює цю та інші тези Кремля.
Центральна виборча комісія заявила раніше цього тижня, що дочасна агітація на президентських виборах не врегульована законодавчо. Водночас у ЦВК закликали всіх суб’єктів виборчого процесу «утриматися від дочасної агітації» та «неухильно дотримуватися загальновизнаних міжнародних стандартів проведення виборів».
У комісії нагадали, що передвиборна агітація розпочинається кандидатом на пост президента України наступного дня після дня його реєстрації Центральною виборчою комісією і закінчується о 24-й годині останньої п’ятниці перед днем виборів.
Чергові вибори президента України відбудуться 31 березня 2019 року. Старт виборчої кампанії запланований на 31 грудня 2018 року. З цього дня починається реєстрація потенційних кандидатів у ЦВК і передвиборна агітація. До 9 лютого 2019 року буде оголошено остаточний список претендентів на пост глави держави.
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Імовірність втручання Росії у вибори є одним із ключових викликів президентської виборчої кампанії України у 2019 році. Про це йдеться у висновках делегації Національного демократичного інституту і Європарламенту, оприлюднених у суботу.
Делегація проводила оцінку передвиборчого середовища в Україні з 12 до 17 листопада 2018 року.
«Ми зіткнулися з цим у США, зараз у США триває розслідування щодо ймовірного втручання Росії у вибори у 2016-му, і це для нас дуже серйозна справа. Певне втручання, вірогідно, було у Європі, зокрема під час «Брекзиту». Але почалося це все в Україні. І нас усім треба шукати способи належно протидіяти цьому», – сказав у коментарі Радіо Свобода один із учасників делегації, колишній посол США в Україні Вільям Тейлор.
За його словами, він не виключає різні можливі формати втручання – як кібератаки, так і, наприклад, підтримку якогось із кандидатів на посаду президента тощо.
Ключова рекомендація делегатів напередодні виборів полягає у забезпеченні здорового і безпечного виборчого середовища. Зокрема, учасники моніторингу закликають ухвалити нове виборче законодавство, надати право реселенцям голосувати, забезпечити інклюзивність виборів, тобто рівну участь у виборчій кампанії представників різних груп населення.
Експерти також наголосили на необхідності належним чином розслідувати усі напади на активістів, а також факти перешкоджання професійній діяльності журналістів. Учасники делегації також закликали забезпечити повноцінне фінансування Національної суспільної телерадіокомпанії України як важливої частини медіасередовища під час виборів.
Всього експерти склали 51 рекомендацію, вони будуть оприлюднені на сайті НДІ.
До складу делегації входять, зокрема, колишній посол США в Україні Вільям Тейлор, президент Національного демократичного інституту Дерек Мітчелл, члени Європейського парламенту Ребекка Гармс та Даріуш Росаті.
Як очікується, представники НДІ та Європарламенту моніторитимуть перевиборчу кампанію в Україні, а також самі вибори президента 31 березня 2019 року.
У третьому кварталі 2018 року українські парламентські партії витратили близько 201 мільйонів гривень, повідомляє ГО «Комітет виборців України».
За даними КВУ, найбільше грошей у липні-вересні витратила партія ВО «Батьківщина» – 80 мільйонів гривень. Із них 73 мільйони гривень – на рекламну діяльність.
Згідно зі звітом, на другому місці за витратами «Самопоміч», яка використала 38 мільйонів гривень, із них 13 мільйонів гривень – на оплату послуг та матеріальні витрати та 10 мільйонів гривень – на рекламу (два мільйони – реклама на телебаченні).
БПП витратив 33 мільйони гривень, із яких 20 мільйонів – на місцеві осередки. При цьому у звіті не відображені кошти на розміщення зовнішньої реклами.
Відповідно до звіту «Комітету виборців України», «Народний фронт» витратив 22 мільйони гривень. Усі гроші витратили на зарплату (8 мільйонів гривень), оренду (7 мільйонів гривень) та податки (5 мільйонів гривень).
«Радикальна партія Олега Ляшка» витратила 12 мільйонів гривень, найбільше грошей пішло на рекламу – 4,8 мільйона гривень.
«Опозиційний блок» витратив 12 мільйонів гривень, із яких 9 мільйонів партія перерахувала місцевим осередкам. При цьому у звіті партії не вказані витрати на рекламу.
Загальна сума державного фінансування на 2018 рік, розподілена між політичними партіями, становить 513 671 000 гривень. Право на фінансування мають партії, які на останніх парламентських виборах у 2014 році отримали не менше п’яти відсотків дійсних голосів виборців і пройшли до Верховної Ради.
Після наступних парламентських виборів будуть фінансуватися усі партії, які отримали не менше двох відсотків голосів виборців.
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Центральна виборча комісія заявила 15 листопада, що дочасна агітація на президентських виборах не врегульована законодавчо. Водночас у ЦВК закликали всіх суб’єктів виборчого процесу «утриматися від дочасної агітації» та «неухильно дотримуватися загальновизнаних міжнародних стандартів проведення виборів».
«ЦВК не має юридичних інструментів щодо заборони дочасної агітації. Але нагадує, що вона є частиною суспільних правовідносин, яка регламентується не юридичними, а моральними нормами. Така практика як дочасна агітація може призвести до порушення принципу рівності», – вказано в заяві Центрвиборчкому.
Також у комісії нагадують, що передвиборна агітація розпочинається кандидатом на пост президента України наступного дня після дня його реєстрації Центральною виборчою комісією і закінчується о 24-й годині останньої п’ятниці перед днем виборів.
Чергові вибори президента України відбудуться 31 березня 2019 року. Старт виборчої кампанії запланований на 31 грудня 2018 року. З цього дня починається реєстрація потенційних кандидатів у ЦВК і передвиборна агітація. До 9 лютого 2019 року буде оголошено остаточний список претендентів на пост глави держави.
Позафракційний народний депутат, лідер партії «Народний контроль» Дмитро Добродомов оголосив, що буде балотуватися у президенти в 2019 році. Про це він написав у Facebook.
«На з’їзді нашої політичної партії «Народний контроль» я оголосив, що готовий взяти участь у президентській кампанії», – йдеться у повідомленні.
Добродомов також додав, що «Народний контроль» оголосив «про участь одного кандидата у виборчій кампанії».
У травні Добродомов повідомив про створення партіями «Громадянська позиція» Анатолія Гриценка та «Народний контроль» Дмитра Добродомова спільної політичної платформи «Народна довіра».
Раніше Мішель Терещенко заявив, що залишає посаду міського голови Глухова і йде у президенти.
Лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко заявила, що буде балотуватися у президенти у 2019 році.
Колишній віце-прем’єр Роман Безсмертний заявляв про намір взяти участь у виборах президента України.
Також про намір висунути свої кандидатури на наступних президентських виборах заявляли, зокрема, лідер «Радикальної партії» Олег Ляшко, нині заарештований народний депутат Надія Савченко, народний депутат Сергій Каплін, колишній очільник департаменту Національної поліції з боротьби з наркозлочинністю Ілля Ківа та співак Іво Бобул (який пізніше сказав, що це був жарт).
Чергові президентські вибори в Україні мають відбутися 31 березня 2019 року.
Лідер ВО «Свобода» Олег Тягнибок заявив, що не буде висувати свою кандидатуру на посаду президента України.
Під час мітингу перед маршем з нагоди 76-ї річниці створення Української повстанської армії Тягнибок висловив сподівання, що такий крок допоможе знайти порозуміння в націоналістичному таборі й домовитися про висування єдиного кандидата. Тягнибок пропонує обрати таким колишнього заступника голови Верховної Ради, голову секретаріату ВО «Свобода» Руслана Кошулинського.
Під час виборів 2014 року Тягнибок набрав 1,16 відсотка голосів.
Наступні президентські вибори в Україні мають відбутися 31 березня 2019 року.
Росія спробує втрутитись у виборчий процес 2019-2020 років, і Центральна виборча комісія має цьому запобігти – таку думку висловив на зустрічі з членами ЦВК президент України Петро Порошенко.
Він запевнив, що готовий до консультацій із партією, яка не подала свою кандидатуру до ЦВК – це «Опозиційний блок».
«Зараз ЦВК сформована з 16 членів. Залишається одна вакансія і хотів би, як президент, наголосити, що я готовий провести відповідні консультації з фракцією, яка не надала свої пропозиції станом на зараз щодо кандидатури до ЦВК. Після проведення консультації я готовий відповідним чином внести і цю кандидатуру в парламент для того, щоб забезпечити представленість всіх фракцій – те, про що наголошували фракції опозиції, шукаючи чорну кішку в темній кімнаті тоді, коли її там не було», – зауважив президент.
Порошенко звернув увагу на важливість формування центрального виборчого органу з огляду на виклики, які можуть виникнути під час виборів президента, парламенту та органів місцевого самоврядування.
«Вже зараз ми отримуємо інформацію, що Росія планує активно втручатися у виборчу кампанію в Україні через систему і дезінформацій, і фальсифікації виборчого процесу, і кібератак для того, щоб зірвати вибори. І тут я сподіваюсь на вашу ефективну роботу, щоб ми мали надзвичайно ефективні засоби протидії для того, щоб захистити вибір українського народу», – заявив президент.
Крім того, іншою технологією втручання у вибори він вважає підкуп виборців. На думку голови держави, цьому має завадити не тільки діяльність ЦВК, а й зміни в законодавстві, які б збільшили відповідальність за купівлю підтримки елеторату.
5 жовтня у Верховній Раді нові члени ЦВК склали присягу. Її головою обрали Тетяну Сліпачук.
У 2019 році в Україні мають відбутися чергові президентські і парламентські вибори – у березні і жовтні.
Верховна Рада затвердила новий склад Центральної виборчої комісії України.
Депутати підтримали всі 14 кандидатур, які поставив на голосування голова Верховної Ради Андрій Парубій:
Перед цим депутати звільнили з посад 13 із 15 членів ЦВК, зокрема, голову ЦВК Михайла Охендовського, його заступників Андрія Магеру і Жанну Усенко-Чорну та інших членів ЦВК, у яких сплив семирічний термін повноважень.
Термін повноважень 12 із 15 членів ЦВК сплив ще у червні 2014 року, у ще одного Олександра Осадчука - у лютому 2017-го.
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Протягом чотирьох років Верховна Рада не могла домовитися про призначення нових членів ЦВК, при тому, що фракції визначилися зі своїми кандидатами ще 2016-го року.
У лютому 2018 року президент України Петро Порошенко вніс на розгляд Верховної Ради на триданцять вакансій у ЦВК список із 14 кандидатур.
Розблокувати процес оновлення складу ЦВК дозволило збільшення кількості членів комісії – з 15 до 17 осіб. У вівторок, 18 вересня, Верховна Рада ухвалила рішення про нову кількість центральної виборчої комісії. За відповідний законопроект № 9090 проголосували 236 народних депутатів. Президент України цей документ підписав 20 вересня.
Голосування Верховної Ради за збільшення кількості членів Центральної виборчої комісії з 15 до 17 може поставити під сумнів діяльність нової ЦВК та результати прийдешніх виборів, вважають одні експерти. Водночас інші кажуть, що рішення можна вважати компромісом.
У 2019 році в Україні мають відбутися чергові президентські і парламентські вибори – у березні і жовтні.
Претендент на пост президента, якій низка соціологічних досліджень наразі дають найвищі рейтинги серед конкурентів, лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко відкинула звинувачення у тому, що у президентській кампанії вона є «ставлеником Кремля».
Політик назвала таке твердження «чорною» технологією. Про це вона заявила у коментарі Радіо Свобода в кулуарах форуму «Ялтинської європейської стратегії» (YES), який триває у Києві.
«Насправді, «кандидата від Москви» ставленики Москви посадили у в'язницю, а діючого президента призначили на посаду міністра економіки в уряді Януковича. Насправді, саме Порошенко має бізнес в Росії, а не я. Тому я впевнена, що я буду вести більш сильну, більш впевнену політику про завершення війни та більш сильну політику про відновлення нашої країни», - сказала Тимошенко.
Лідер «Батьківщини» також заявила, що подібні звинувачення є елементом внутрішньої політичної боротьби.
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«Те, що нав'язується сьогодні технологіями, так як це робив Манафорт (американський політтехнолог, засуджений у США - ред.), це просто внутрішньополітична боротьба. Я майже 20 років в політиці і моя стратегія незмінна. Я бачу Україну частиною західної цивілізації, частиною Євроcоюзу та членом НАТО. Я точно знаю, що там - наша успішність і наша безпека, і ніякі проплачені «чорні» технології не змінять цього», — заявила Тимошенко у коментарі Радіо Свобода.
Опоненти Юлії Тимошенко, як у президентській гонці, так і у Верховній Раді, неодноразово звинувачували її у лояльному ставленні до російської влади та президента Володимира Путіна, згадуючи їх співпрацю в кінці нульових, коли Тимошенко займала пост глави уряду. Також конкуренти критикують лідера «Батьківщини» за слова про необхідність якомога швидше встановити мир на Сході України.
Сама Тимошенко ще в липні заявляла, що Росія — це країна-агресор, яка розпочала війну проти України. «Ми, по суті, знаходимося в стані війни, і ця агресія триває. Війну треба зупиняти посиленням санкцій проти Кремля, створенням сучасної обороноздатної армії в Україні і відновленням переговорів на вищому рівні в Будапештському форматі», — заявила вона.