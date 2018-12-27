Україні загрожує перемога популістів (огляд преси)

Україні не надто загрожує реванш проросійських сил, бо вони мають небагато виборців через окупацію Криму й частини Донбасу. Україні загрожує перемога популістів, переконує в тижневику «Країна» публіцист Павло Казарін. Саме вони можуть швидко обнулити нехай і хитку, але стабільність в Україні. Наприклад, достатньо ввімкнути грошовий станок, щоб курс гривні поповз униз і щоб Київ втратив кредити Міжнародного валютного фонду. Якщо допустити, що дехто справді планує робити те, що обіцяє у програмах, стає страшно, зазначає Казарін. Він вважає, що за століття існування у вигляді колонії інших імперій в Україні сформувалася ненависть до будь-якої влади. Українці сприймають тих, хто має якісь повноваження, як чужинців. Раніше це було виправдано. Однак сьогодні ця історична інерція шкодить країні. Час будувати власну державу, а українці автоматично сприймають будь-яку владу як окупаційну. Це небезпечно. Виборців можуть не влаштовувати депутати чи президенти, але це не привід руйнувати державні інститути, наголошує Павло Казарін.

Медведчук сьогодні є найнебезпечнішою фігурою в українській політиці. І хоча він не обіймає впливових посад і не має потужної політичної сили, він контролює велику кількість громадських структур і політичних партій. Про це в тижневику «Країна» стверджує волонтер Роман Сініцин. Він зазначає, що немає холдингу Медведчука. Але він збирав свій бізнес і здобував сфери впливу, перебуваючи на посаді керівника адміністрації президента Кучми. Його актив нарощувався тривалий час, і його структури навряд чи навіть СБУ до кінця розуміє. Медведчук не приховує проросійської позиції. Ще до 2010-го казав, що Україні потрібна федерація. Продовжує цю лінію на прикладі «ДНР»-«ЛНР». Їздить до Москви. Ймовірно за грошима та вказівками, припускає волонтер. Паралельно має тут бізнес. Медведчук вкладає чимало ресурсів у громадський сектор, особливо у східних і південних областях. Катерина Гандзюк досліджувала, як фінансовані Медведчуком проросійські сили мімікрували під організації із захисту тварин та ОСББ. Про те, чому кум Путіна не має проблем із нинішньою владою в Україні, досліджували журналісти тижневика «Країна».

«Повною і найвищою перемогою українського націоналізму буде стан, коли російська імперія перестане існувати». «Росія при всіх внутрішніх перемінах ніколи не змінювала і не послаблювала свого імперіалізму. Кожний режим зосереджував свої сили, всі найжорстокіші засоби, щоб утримати й закріпити поневолення, пограбування і нищення України та інших народів. Московський народ не тільки не протистояв тому, але в цілому був і залишився носієм цього імперіалізму». «Коли поміж хлібом і свободою народ обирає хліб, він зрештою втрачає все, в тому числі і хліб. Якщо обирає свободу, матиме хліб, вирощений ним самим і ніким не відібраним». Ці та інші цитати провідника ОУН Степана Бандери публікує тижневик «Країна».

Україна пройшла перевірку на боєздатність, мобілізацію, патріотизм та союзників – зовнішніх та внутрішніх, констатує газета «Голос України». На території десяти прикордонних із Росією та Придністров'ям областей та внутрішніх водах Азово-Керченської акваторії закінчилася дія воєнного стану. За словами президента Петра Порошенка, заходи на всіх рівнях – військовому, управлінському, міжнародному тощо – зупинили найгірший сценарій, який розробляв Кремль, і не дали Путіну перетнути «червону лінію» широкомасштабної війни.

Газета «Сегодня» зібрала кумедні події і найсмішніші жарти минулого року. Так, видання пише, що інтернет давно створив ідеального кандидата в президента – це щось середнє між Іво Бобулом, Вакарчуком і Зеленським. А щоб країну не страшно було йому довірити – додали ще дрібку Олега Винника.