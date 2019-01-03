ЦВК пояснила, як проголосувати українцям, що перебувають у Росії

Центральна виборча комісія повідомляє, що громадяни України, які перебувають на консульському обліку в дипломатичних установах України на території Росії і хочуть проголосувати на виборах президента, можуть зробити це на дільницях, розташованих у посольствах у Грузії, Казахстані й Фінляндії.

Ті громадяни України, які тимчасово перебувають у Росії і мають український паспорт, можуть проголосувати на виборах президента України за місцем своєї реєстрації в Україні, наголошують у ЦВК.

У повідомленні від 3 січня в Центрвиборчкомі нагадали, що п’ять виборчих дільниць, які були на території Росії, ліквідували на підставі подання Міністерства закордонних справ України у зв’язку з «неможливістю забезпечення виборчого процесу на території держави-агресора», насамперед через неможливість гарантування безпеки громадян України.

У ЦВК також звернули увагу інших громадян України, які тимчасово перебувають за кордоном, на необхідність завчасно подбати про внесення до списків виборців на виборчих дільницях, на яких вони планують голосувати, і подати заяву про тимчасову зміну місця голосування.

«Дізнатися, чи включено виборця до Державного реєстру виборців, та перевірити правильність зазначення в Державному реєстрі виборців його прізвища, імені, по батькові та виборчої адреси можна за допомогою онлайн-сервісу «Особистий кабінет виборця», – йдеться в повідомленні.

31 грудня Центральна виборча комісія ліквідувала виборчі дільниці на території Росії. П’ять виборчих дільниць у дипломатичних представництвах України на території Росії, які були затверджені ще 2012 року, відповідно до цієї постанови перестануть існувати.

Натомість ЦВК розширила межі своїх дільниць на територіях посольств України у Грузії, Фінляндії й Казахстані. Тепер за цими дільницями закріплені не лише межі відповідних держав, а й низки областей Росії.

Після цього народний депутат, голова партії «За життя» Вадим Рабінович заявив про намір подати позов до суду через це рішення ЦВК.

Читайте також: Вибори-2019 стартують: яка технологія спрацює на тобі?

31 грудня 2018 року в Україні почалася передвиборна кампанія до виборів президента, які мають відбутися у березні 2019 року.