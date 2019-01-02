Вибори-2019: як обирають главу держави

В Україні стартувала передвиборча президентська кампанія. Самі вибори президента мають відбутися 31 березня. Скільки грошей мають сплатити кандидати для участі, коли стане відомо з кого обирати та як голосувати людям із пропискою на непідконтрольних територіях – короткі відповіді на основні запитання.

Чому саме 31 березня?

Так визначає Конституція України, якщо це чергові вибори:

«Чергові вибори Президента України проводяться в останню неділю березня п'ятого року повноважень Президента України».

Дострокові вибори президента проводяться в період дев'яноста днів з дня припинення його повноважень.

Коли стануть відомі кандидати?

Із 31 грудня по 3 лютого відбувається висування та реєстрація кандидатів на пост президента України. Реєстрація триватиме до 8 лютого.

Тож до 9 лютого мають бути відомі всі претенденти на посаду глави держави. Висування може відбуватися як від політичної сили, так і шляхом самовисування.

За оцінками аналітиків, кандидатів буде більше від 30.

Кандидати дійсно платять за висування мільйони гривень?

2,5 мільйони гривень – це застава, яку партії або сам кандидат вносять на рахунок Центральної виборчої комісії. Без цього кандидата не зареєструють.

Її повертають лише у двох випадках: коли кандидат виграє вибори і якщо він виходить до другого туру, в іншому випадку гроші потрапляють до державного бюджету.

Як дізнатися, чи буде другий тур виборів?

Тільки після результатів першого туру. Якщо жоден з кандидатів не набере більше 50% голосів, то призначається другий тур виборів. До нього виходять два претенденти на пост голови держави, які набрали найбільшу кількість голосів.

Аналітики прогнозують, що вибори-2019 відбудуться саме у два тури, бо явного фаворита немає.

21 квітня 2019-го – дата ймовірного другого туру, в разі, якщо у першому ніхто з кандидатів не набере абсолютної більшості голосів (50% + 1), тоді результати мають стати відомими до 1 травня.

За історію незалежної України в першому турі президентських виборів перемагали Леонід Кравчук в 1991 році та Петро Порошенко в 2014 році.

Хто може бути кандидатом в президенти?

Особа із громадянством України, яка досягла 35 років, володіє державною мовою і проживає на території України протягом останніх 10 років.

Кандидат має подати декларацію про доходи за рік, який передує виборчому. Національне агентство із запобігання корупції повинне перевірити її і оприлюднити результати.

Скільки держава витратить на проведення виборів?

Вибори президента обійдуться країні у 2,4 мільярда гривень, така сума передбачена в Держбюджеті-2019.

Але загалом на вибори у 2019 році планують витратити 4,3 мільярда гривень, бо восени мають відбутися і парламентські вибори до Верховної Ради.

Чи можуть вибори перенести або скасувати?

Теоретично таке можливо у разі військового вторгнення з боку Росії і повторного введення воєнного стану в Україні.

Президент Петро Порошенко ухвалив рішення не продовжувати попередній воєнний стан в країні і гарантував, що вибори відбудуться 31 березня 2019 року.

Разом з тим глава держави зазначив, що військова загроза з боку Росії нікуди не зникла.

Як будуть голосувати переселенці з Донбасу та Криму?

У вересні 2018-го ЦВК спростила процедуру голосування для жителів непідконтрольній Україні території.

Українці, які мають прописку в ОРДЛО чи в Криму, можуть не додавати до заяви документи, які підтверджують необхідність тимчасової зміни місця їх голосування.

Їм потрібно буде звернутися до відділу державного реєстру виборців за місцем проживання і написати заяву про тимчасову зміну місця голосування, для цього необхідно мати при собі паспорт.

Як часто в Україні змінюються президенти?

За 27 років незалежності в Україні були обрані 5 президентів: Леонід Кравчук, Леонід Кучма, Віктор Ющенко, Віктор Янукович, Петро Порошенко. Олександр Турчинов у 2014 році був призначений виконувачем обов’язків президента, після втечі Януковича.

Із них лише Леонід Кучма був обраний на повторний термін.