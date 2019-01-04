ЦВК зареєструвала першого кандидата в президенти

Центральна виборча комісія України зареєструвала першого кандидата на посаду президента України – колишнього міністра екології і природних ресурсів Ігоря Шевченка. Рішення ухвалили на засіданні ЦВК 4 січня.

Як повідомляє прес-служба ЦВК, Шевченко 31 грудня особисто подав до комісії заяву про самовисування кандидатом на посаду президента.

Ігор Шевченко народився 1971 року, живе в Києві і є президентом благодійної організації «Успішна Україна».

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Чергові вибори президента призначені на 31 березня 2019 року. Передвиборна кампанія почалася 31 грудня. З цього дня починається реєстрація потенційних кандидатів у ЦВК і передвиборна агітація. До 9 лютого 2019 року буде оголошено остаточний список претендентів на посаду глави держави.