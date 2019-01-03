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04 Січень 2019, Київ 00:36
Новини | Політика

ЦВК затвердила кошториси на вибори

На бюджетну програму «Проведення виборів президента України» передбачили майже 2,355 мільярда гривень

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Центральна виборча комісія України затвердила свої кошториси на 2019 рік, повідомила прес-служба органу.

На бюджетну програму «Проведення виборів президента України» передбачили майже 2,355 мільярда гривень, на «Проведення виборів народних депутатів» – близько 1,95 мільярда гривень, на «Функціонування Державного реєстру виборців» – майже 223,54 мільйона гривень.
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Крім того, затверджений кошторис видатків ЦВК на підготовку та проведення президентських виборів – 266 мільйонів гривень.

Вибори президента заплановані на 31 березня, парламентські – на жовтень.

Чергові вибори президента України відбудуться 31 березня 2019 року. Проте це не єдина дата, про яку варто пам'ятати
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