ЦВК затвердила кошториси на вибори

Центральна виборча комісія України затвердила свої кошториси на 2019 рік, повідомила прес-служба органу.

На бюджетну програму «Проведення виборів президента України» передбачили майже 2,355 мільярда гривень, на «Проведення виборів народних депутатів» – близько 1,95 мільярда гривень, на «Функціонування Державного реєстру виборців» – майже 223,54 мільйона гривень.

Крім того, затверджений кошторис видатків ЦВК на підготовку та проведення президентських виборів – 266 мільйонів гривень.

Вибори президента заплановані на 31 березня, парламентські – на жовтень.