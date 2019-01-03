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03 Січень 2019, Київ 21:39
Новини | Політика

Каплін подав до ЦВК документи для реєстрації кандидатом у президенти

37-річний Каплін є лідером «Соціал-демократичної партії»

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Народний депутат Сергій Каплін подав до Центральної виборчої комісії документи для реєстрації кандидатом у президенти України, повідомила прес-служба «Соціал-демократичної партії».

Згідно з повідомленням, він став першим, хто зареєструвався у 2019 році.

37-річний Каплін є лідером «Соціал-демократичної партії». У поточному скликанні парламенту він перший заступник голови комітету Ради з питань соціальної політики, є членом фракції партії «Блок Петра Порошенка». Обраний у 144 виборчому окрузі в Полтавській області.

Чергові вибори президента України відбудуться 31 березня 2019 року. Проте це не єдина дата, про яку варто пам'ятати
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Календар президентських виборів-2019

Кампанія виборів президента стартувала 31 грудня 2018 року. Кандидати можуть реєструватися у ЦВК до 3 лютого. Комісія має оголосити імена претендентів на пост президента до 13 лютого. Самі вибори заплановані на 31 березня.

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