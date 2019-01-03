Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
03 Січень 2019, Київ 15:34
Новини | Політика

«Самопоміч» висунула Садового кандидатом у президенти

Андрій Садовий оголосив, що подаватиме свою кандидатуру на участь у виборах президента України, ще в жовтні

Дивитись коментарі

Політична партія «Об’єднання «Самопоміч» висунула мера Львова Андрія Садового кандидатом на посаду президента України. Таке рішення ухвалили 3 січня на з’їзді партії в Києві.

Садовий оголосив, що подаватиме свою кандидатуру на участь у виборах президента України, ще в жовтні.

За словами мера Львова, ключовими елементами його кампанії стануть «мобілізація молоді, розрив корупційної кругової поруки в політиці і технологічна модернізація країни».

Читайте також: Календар президентських виборів-2019: ключові дати

Чергові вибори президента України мають відбутися 31 березня 2019 року. 31 грудня почалася передвиборна кампанія.

Чинний президент Петро Порошенко перебуває на своїй посаді з 7 червня 2014 року і наразі офіційно не оголошував про плани йти на другий термін.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG