«Самопоміч» висунула Садового кандидатом у президенти

Політична партія «Об’єднання «Самопоміч» висунула мера Львова Андрія Садового кандидатом на посаду президента України. Таке рішення ухвалили 3 січня на з’їзді партії в Києві.
Садовий оголосив, що подаватиме свою кандидатуру на участь у виборах президента України, ще в жовтні.
За словами мера Львова, ключовими елементами його кампанії стануть «мобілізація молоді, розрив корупційної кругової поруки в політиці і технологічна модернізація країни».
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Чергові вибори президента України мають відбутися 31 березня 2019 року. 31 грудня почалася передвиборна кампанія.
Чинний президент Петро Порошенко перебуває на своїй посаді з 7 червня 2014 року і наразі офіційно не оголошував про плани йти на другий термін.
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