Мер Львова Садовий оголосив про намір балотуватися в президенти

Мер Львова Андрій Садовий оголосив, що подаватиме свою кандидатуру на участь у виборах президента України. Як повідомляє сайт партії Садового «Самопоміч», він заявив про це 3 жовтня на зустрічі з організаторами молодіжного форуму.

За словами Садового, ключовими елементами його кампанії стануть «мобілізація молоді, розрив корупційної кругової поруки в політиці і технологічна модернізація країни».

Садовий пообіцяв найближчим часом оприлюднити склад команди, з якою піде на вибори.

Днями мер Глухова Мішель Терещенко заявив, що залишає посаду міського голови і буде балотуватися в президенти України.

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Чергові вибори президента України мають відбутися 31 березня 2019 року.

Чинний президент Петро Порошенко перебуває на своїй посаді з 7 червня 2014 року і наразі не оголошував про плани йти на другий термін.