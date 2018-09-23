Юрій Луценко обіцяє у травні 2019 року піти з посади генпрокурора

Генеральний прокурор Юрій Луценко у травні 2019 року має намір подати у відставку заради подальшої політичної діяльності, про це він заявив в інтерв’ю «ТСН.Тиждень».

За словами Луценка, він планує допрацювати до завершення президентських виборів, оскільки «вважає це серйозною гарантією того, що вони пройдуть відповідно до закону та у встановлений час».

«В травні приблизно думаю повернутися до політичної діяльності», – додав Луценко.

За словами генпрокурора, навесні 2019 року він прозвітує перед українським парламентом за виконану роботу.

Також Юрій Луценко запевнив, що не буде брати участі в роботі будь-яких виборчих штабів.

«Я не буду учасником виборчого штабу чинного президента. Це чітко. Так само я не збираюся якимось чином звертати увагу на процесуальні процеси щодо інших учасників перегонів. Не будуть спеціально порушені справи проти кандидатів, хоча я знаю, що кілька дуже мріють, щоб їх допитали, тому що тоді можна стати жертвою. Не дочекаються», – зазначив Луценко.

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Раніше в інтерв’ю виданню «Цензор.НЕТ» Юрій Луценко повідомив про намір «перейти в українську політику», і що спілкується з приводу майбутньої парламентської кампанії з мером Києва Віталієм Кличком, «але не тільки з ним».

Вибори президента України заплановані на 31 березня 2019 року, парламентські мають відбутися за кілька місяців після цього – у жовтні.

У 2014 році Луценко був обраний до Верховної Ради за списками партії «Блок Петра Порошенка». У травні 2016 року його призначили генеральним прокурором України.