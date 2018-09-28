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28 Вересень 2018, Київ 14:05
Новини | Політика

Тимошенко вважає своїми опонентами на виборах Порошенка та проросійські сили

Юлія Тимошенко під час презентації програми економічного розвитку «Нова економічна політика». Київ, 21 вересня 2018 року

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Лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко вважає головними своїми опонентами на майбутніх президентських виборах проросійські сили та нинішнього президента України Петра Порошенка з його оточенням. Про це вона заявила на прес-конференції.

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«Хто буде головним моїм опонентом як кандидата в президенти на президентських виборах? Перше – це, безумовно, всі сили, що їх виставить країна-агресор Росія. Але є і другий ворог, який сьогодні так само знищує Україну, – це все корупційне коло на чолі з нинішнім президентом... І це буде так само мій ворог – ця система», – сказала Тимошенко.

Чергові президентські вибори в Україні мають відбутися 31 березня 2019 року. В червні 2018 року Юлія Тимошенко офіційно оголосила, що візьме в них участь.

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