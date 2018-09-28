Тимошенко вважає своїми опонентами на виборах Порошенка та проросійські сили

Лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко вважає головними своїми опонентами на майбутніх президентських виборах проросійські сили та нинішнього президента України Петра Порошенка з його оточенням. Про це вона заявила на прес-конференції.

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«Хто буде головним моїм опонентом як кандидата в президенти на президентських виборах? Перше – це, безумовно, всі сили, що їх виставить країна-агресор Росія. Але є і другий ворог, який сьогодні так само знищує Україну, – це все корупційне коло на чолі з нинішнім президентом... І це буде так само мій ворог – ця система», – сказала Тимошенко.

Чергові президентські вибори в Україні мають відбутися 31 березня 2019 року. В червні 2018 року Юлія Тимошенко офіційно оголосила, що візьме в них участь.