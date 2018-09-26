Вибори із багатьма невідомими: якою буде виборча кампанія 2019 року

Фактично виборча кампанія розпочалася 24 серпня, каже голова правління Центру прикладних політичних досліджень «Пента» Володимир Фесенко. Деякі кандидати, за його словами, ще не стартували. Попри це, вже зараз можна простежити основні особливості виборчої гонки, вважають політологи, та спрогнозувати можливі нестандартні сценарії розвитку подій.

На сьогодні про готовність брати участь у виборах уже заявило 25 потенційних кандидатів, повідомив голова Комітету виборців України Олексій Кошель.

«Наша організація проаналізувала публічні висловлювання, заяви, позицію партійних лідерів. При цьому ми не враховували таких потенційних кандидатів, як Рабинович, Вілкул, Зеленський, Вакарчук. Ми не враховували заяви в комічному форматі, тобто, скажімо, Іво Бобула, Дарта Вейдера і так далі», – каже Кошель.

Директор аналітичного центру «Політика» Микола Давидюк зазначив, що ці вибори можуть стати останніми для політиків, які були «вирощені» за часів президентства Леоніда Кучми. За його словами, це Тимошенко, Порошенко, Гриценко та Рабінович.

Він також спрогнозував можливу вартість виборчої кампанії.

Вартість усієї виборчої кампанії всіх кандидатів на всіх рівнях по всій країні буде як половина траншу МВФ

«Вартість усієї виборчої кампанії всіх кандидатів на всіх рівнях по всій країні буде як половина траншу МВФ», – припускає Давидюк.

Напади на активістів, що останнім часом відбуваються в Україні, на переконання політолога, свідчать про те, що старі політичні кримінальні клани намагаються не допустити зміни політичних еліт, особливо на місцях.

Стратегії потенційних кандидатів у президенти

Виборча кампанія фактично стартувала 24 серпня, стверджує голова правління Центру прикладних політичних досліджень «Пента» Володимир Фесенко. Про це, за його словами, свідчить дві речі. По-перше, в цей процес включився президент України Петро Порошенко. По-друге, розпочалися активні інформаційні війни, взаємна критика потенційних кандидатів на президентське крісло та викиди компромату.

Експерт зазначає, що вже видно реальні відмінності в стратегії виборчих кампаній.

Юлія Володимирівна «обрала гру в довгу». Вона раніше всіх почала, дуже потужно, масштабно почала ще в травні-червні

«Юлія Володимирівна «обрала гру в довгу». Вона раніше всіх почала, дуже потужно, масштабно почала ще в травні-червні, у вересні ми побачили нову хвилю її кампанії», – каже Фесенко.

Він називає дві причини того, що Тимошенко обрала саме таку стратегію. Перша – це те, що таким чином лідер «Батьківщини» на самому старті формує плацдарм, де закріплюватиме себе як головного фаворита і забезпечує собі відрив від конкурентів. Друга причина її раннього старту, за його словами, – це намагання задати порядок денний виборчої кампанії.

«Прямо протилежна стратегія, якої будуть дотримуватися ті кандидати, які ще не починали виборчої кампанії, – це коротка кампанія, спринтерська кампанія», – розповідає експерт.

Фесенко стверджує, що за два місяці можна провести переможну виборчу кампанію, і це продемонстрували вибори 2014 року.

За спостереженнями політолога Володимира Цибулька, більшість олігархічних груп націлені саме на коротку маловитратну кампанію.

​Попри те, що кампанія офіційно ще не розпочалась, політологи вже виділяють кілька ключових особливостей цьогорічної виборчої гонки.

Особливості виборчої гонки

Однією з особливостей кампанії є те, що за півроку до виборів ми не знаємо короткого списку виборчого бюлетеня, каже Кошель.

Вперше в українській історії ми не бачимо, що це буде змагання двох… Президентські вибори будуть вибори із багатьма невідомим

«Вперше в українській історії ми не бачимо, що це буде змагання двох… Президентські вибори будуть вибори із багатьма невідомим. Якщо врахувати, що різниця між кандидатами, які претендують на вихід до другого туру, є невеликою, часто в межах похибки, то є всі підстави говорити, що окремі технології, окремі нюанси можуть зіграти надзвичайно велику роль у виборчій кампанії», – розповідає Кошель.

Останні дані соціологічної групи «Рейтинг», як і опитування інших компаній проведені раніше, засвідчують, що з помітним відривом лідирує Тимошенко. За нею в президентських рейтингах іде група потенційних кандидатів з різницею в 2-3 відсотки.

Таким чином, зазначає Фесенко, на другий тур, окрім Тимошенко, претендує ще 7 осіб.

«Це унікальна ситуація. У нас ніколи такого не було. Єдина схожа ситуація – це 1999 рік, коли було 5 претендентів на вихід до другого туру», – зазначає Фесенко.

Кошель припускає, що короткий список виборчого бюлетеню буде невідомий, аж до офіційного старту виборчої кампанії.

Згідно із соціологічними опитування, наразі є доволі великий запит на «нові обличчя», кажуть політологи. Втім, як зазначає Фесенко, цей запит абстрактний, ніхто не може сказати, кого саме «нового» хоче бачити.

Політолог зазначає, що між командами Порошенка та Тимошенко вже розпочалося пропагандистське протистояння.

В мене таке відчуття, що нас просто перегодують цією переперченою жуйкою ток-шоу. Може відбутися просто девальвація і дискредитація самого жанру

За його словами, нинішні вибори будуть у стилі інформаційних воєн та викидів компроматів. При цьому, на думку політолога, вони будуть жорсткішими, ніж були в 2014 році.

Він звертає увагу на збільшення ток-шоу на телебаченні.

«У мене таке відчуття, що нас просто перегодують цією переперченою жуйкою ток-шоу. Може відбутися просто девальвація і дискредитація самого жанру», – зазначає Фесенко.

А Кошель наголошує, що девальвація ток-шоу призведе і до девальвації дебатів.

Поточна виборча кампанія символізується перерозподілом медіа-ринку, надмірною політизацією інформаційного контенту, непрозорістю коштів, які витрачають на рекламу, та наростаючою активністю реваншистських сил, вважає Давидюк. При цьому, за його словами, йде «пережовування» інформації, а не передача реальних фактів.

Фесенко говорить про ще одну тенденцію виборчої кампанії: політичні сили і кандидати почали використовувати стратегію поляризації. Він пояснює, що наразі є два табори: представників «антимайдану» та «патріоти проти реваншу колишніх».

Традиційно українська політика та виборчі кампанії залежать від російського впливу, каже Кошель.

Ми не виключаємо можливу роль диверсійних технологій або технологій псевдозамінувань, які можуть вплинути на явку виборців в тому чи іншому регіон

«Це фінансовий вплив, українська виборча кампанія є досить витратною… Через соціальні мережі та пошукові сервіси. Російські соціальні мережі входять у топ-10 найбільш рейтингових українських сайтів… Ми не виключаємо можливу роль диверсійних технологій або технологій псевдозамінувань, які можуть вплинути на явку виборців у тому чи іншому регіоні», – зауважує Кошель.

Інтриги нинішнього етапу кампанії

Першим запитанням, яке нині залишається без відповіді, є те чи балотуватимуться в президенти Вакарчук та Зеленський.

Фесенко прогнозує, що скоріше так.

«Зеленський майже так. Вакарчук, мені здається, трохи коливається, але його виступ на конференції YES показав, що, скоріше, так. Натяк був прозорий, хоча стратегія тримати всіх у напрузі», – зазначає Фесенко.

У можливість того, що може з’явитися «темна конячка» на виборах, політолог не вірить. За його словами, шанси є в «сірих конячок з яскравими плямами» Вакарчука та Зеленського. А кандидати другого ешелону, приміром Соболєв, Наєм чи Шабунін, на виборах шансів не матимуть, оскільки їх мало хто знає, стверджує Фесенко.

Кошель же каже, що наразі невідомо, яку саме виборчу кампанію вестиме Зеленський. За його словами, є два варіанти: це буде кампанія з розрахунку подолання 5-відсоткового бар’єру на парламентських виборах або ж вона буде націлена на руйнування іміджу одного з потенційних кандидатів в президенти.

Натомість Давидюк переконаний, що доволі великим є шанс виникнення нового непередбаченого кандидата.

Нестандартні варіанти розвитку подій

Є кілька нестандартних сценаріїв, які можуть трапитися під час цієї виборчої кампанії, вважають політологи

Один із таких сценаріїв – це Конституційна реформа з обмеженням повноважень президента, каже Фесенко, хоча Порошенко заявив, що не піде на це зараз. І чим ближче до початку виборів, тим менше шансів у такого варіанту розвитку подій.

Теоретично можливий сценарій поєднання президентських виборів з дочасними парламентськими, вважає політолог.

«Розпустити Верховну Раду можна за півроку до завершення повноважень президента, до Різдва. Якщо на початку січня розпускається Верховна Рада, за 2 місяці мають бути вибори, в березні», – каже Фесенко.

Втім, він зазначає, що ці сценарії малоймовірні.

Силовики не будуть осторонь виборчої кампанії

Цибулько припускає, що проти потенційних кандидатів у президенти можуть відкрити кримінальні справи.

«Участь силовиків ще не промальована, але те, що силовики не будуть осторонь виборчої кампанії, це зрозуміло, як Божий день» – прогнозує Цибулько.