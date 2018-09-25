«Новий економічний курс» Тимошенко є академічною утопією – Гарбар (огляд преси)

Газета «День» аналізує, чому те, що пропонує Юлія Тимошенко в «Новому економічному курсі», – це «академічна утопія». Експерт видання Руслан Гарбар зазначає, що якби лідер партії «Батьківщина» не була претендентом №1 на посаду президента України, то на презентацію ще однієї програми порятунку України можна було б і не звертати особливої уваги. Але, зважаючи, що пані Тимошенко дійсно, як переконують автори соціологічних досліджень, «стане президентом України», тоді все те, що декларується, вона, за логікою, буде намагатись перетворювати в конкретні справи. І тоді всі українці (окрім пенсіонерів) об’єктивно перетворяться на виконавців її програми. Експерт стверджує, що пропонований текст не розрахований на пересічного читача. Це – професійна академічна, кабінетна праця, розрахована на фахівців. І в самій програмі людина, як мета економічної діяльності держави, практично відсутня. Все зведено до економіки. Експерт вважає, що українцям пропонують згубний шлях «наздоганяючого розвитку». Докладніше з аналізом програми експерт видання знайомить у статті «Людина – відсутня!».

«Україна прорвала російську блокаду Азовського моря» – у статті під таким заголовком «Газета по-українськи» нагадує, що 23 вересня в Азовське море зайшли два українські військові кораблі – пошуково-рятувальний «Донбас» та морський буксир «Корець». Це перший випадок, коли українські Військово-морські сили почали не просто реагувати на дії росіян, а самі задавати тон, зазначає експерт видання, голова правління Українського мілітарного центру Тарас Чмут. Він вважає, що раніше позиція України була пасивна. Тепер Москва має думати, який крок робити і як на нього відповість Київ. Розпочата операція флоту – зухвала, цікава і вдала на початковому етапі.

Ще не встигли забутися палкі дискусії Києва та Будапешта щодо мовного пункту закону «Про освіту», як між державами знову загострюється риторика. Цього разу приводом для обміну різкими заявами стало оприлюднене в YouTube відео, на якому зображена церемонія вручення українським громадянам у консульстві Угорщини в Береговому, що на Закарпатті, угорських паспортів. Газета «День» звернулася до українських і закордонних експертів з проханням прокоментувати цю ситуацію, наміри Будапешта ускладнювати просування України до членства в ЄС і НАТО та розповісти, як Києву варто діяти у відповідь на дії сусідньої країни. Так, екс-міністр закордонних справ Костянтин Грищенко вважає, що, перш за все, Україна не має піддаватись на будь-який шантаж від будь-якої держави. Тим більше, коли йдеться про сусідню державу, яка висуває вимоги, що не відповідають ні духу, ні правовим основам взаємовідносин держав. Треба враховувати й те, що політика нинішнього уряду Угорщини є не тільки неприйнятною для України в цьому та в багатьох інших аспектах, а й викликає гостру реакцію з боку країн-членів ЄС і європейських інституцій. Тому в даному разі намагання Угорщини якимось чином завадити європейській інтеграції України не будуть ефективними. Стаття називається «Нові старі погрози Будапешта».

А ось експерт «Газети по-українськи» дипломат Богдан Яресенко нагадує, що угорське законодавство, як і українське, дозволяє надавати громадянство іноземцям. У цьому сенсі Будапешт нічого не порушував. Проблема в тому, що Україна є менш привабливою, ніж сусідня держава. Члени угорської меншини отримують другий паспорт, щоб мати більше можливостей у ЄС. Будапешт роздає громадянство надто масово. Це, на думку дипломата, може бути підґрунтям для територіальних претензій. Київ це підозрює, але не може довести. Адже зйомка в угорському консульстві не є однозначним аргументом.