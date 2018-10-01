Путін хоче підірвати ситуацію в Україні перед виборами – Порошенко

Президент Петро Порошенко заявляє, що Кремль намагається підірвати ситуацію всередині України і, зокрема, вплинути на українські вибори. Як повідомляє прес-служба голови держави, про це Порошенко сказав в інтерв’ю американському телеканалу СNN.

«Насправді ми маємо дві небезпеки. Перша небезпека – це Путін. Я як президент не воюю з будь-ким, я протидію конкретно Путіну. Тому що Путін розуміє, що війна на суші – на сході моєї країни або в Криму – протягом останніх чотирьох років більше не приносить йому ніякого успіху. Тому що ми створили сильну і надійну армію за допомогою Сполучених Штатів Америки. Я дійсно дуже пишаюсь дуже ефективною співпрацею з американцями, британцями, канадцями, європейськими радниками», – сказав президент.

За його словами, російський президент Володимир Путін очікує, що «успіху можна досягти» під час українських виборів.

«І відтак він підриває стабільність всередині країни за допомогою кібератак, використовуючи технологію фейкових новин. А точніше – технологію дезінформації. Росія витрачає мільярди на підтримку «Спутнік ТБ», RussiaToday

Президент також нагадав, що українська влада заборонила російські соціальні мережі, бо вони використовувалися російськими спецслужбами для ведення дезінформаційної і підривної кампанії.

У 2019 році в Україні відбудуться чергові президентські й парламентські вибори – у березні й жовтні відповідно.

У ймовірному втручанні у вибори президента 2016 року Росію звинувачують у США, де в листопаді мають відбутися проміжні вибори в Конгрес. Представники американської розвідки не виключили нових спроб Кремля втрутитися у вибори.