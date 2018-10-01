Мер Глухова Терещенко заявив, що буде балотуватися на пост президента України

Мер Глухова Мішель Терещенко залишає пост міського голови і буде балотуватися в президенти України, повідомляє кореспондент «Радіо Свобода».

Мішель Терещенко, нащадок українських промисловців Терещенів, народився у Франції, а в 2014 році отримав українське громадянство і став мером Глухова.

27 вересня Терещенко повідомив, що скликає позачергове засідання міської ради, на розгляд якого хоче винести питання про складання своїх повноважень

В інтерв’ю Радіо Свобода в травні 2018 року він нарікав на корупцію та протидію місцевих депутатів, які не дозволяють йому впроваджувати зміни в місті.

Вибори президента України мають відбутися в березні 2019 року.