Мер Глухова Терещенко планує скласти повноваження

Мер Глухова Мішель Терещенко скликає позачергове засідання міської ради, на розгляд якого хоче винести питання про складання своїх повноважень – відповідне розпорядження міського голови зареєстроване на сайті міської ради.

Засідання призначене на 28 вересня. За годину до нього Терещенко планує провести засідання постійної комісії міської ради з питань місцевого самоврядування, дотримання законності, правопорядку, регламенту, депутатської етики та запобігання корупції.

27 вересня Терещенко повідомив, що на сесію міської ради прийшли лише два депутати. Це, за його словами, не дозволило ухвалити важливі бюджетні видатки на потреби міста.

У своїй заяві мер запросив глухівчан на позачергове засідання, на якому пообіцяв зробити «важливу заяву».

Мішель Терещенко, нащадок українських промисловців Терещенів, народився у Франції, а в 2014 році отримав українське громадянство і став мером Глухова.

В інтерв’ю Радіо Свобода в травні 2018 року він нарікав на корупцію та протидію місцевих депутатів, які не дозволяють йому впроваджувати зміни в місті.