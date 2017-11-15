Із глухівських конопель робитимуть олію – Терещенко

​У Глухові Сумської області планують виробляти конопляну та лляну олії. За словами директорки підприємства «ДеснаЛед» Терези Терещенко, наміри відкрити медичний центр лікування коноплями, про які раніше заявляв міський голова, наштовхнулися на законодавчі обмеження. Лікар-нарколог Олег Перловський вважає заборону на використання коноплі в українській медицині виправданою: мовляв, українцям від неї більше шкоди, ніж користі. Проте науковець Андрій Федоренко вважає, що ця тема потребує більш глибокого вивчення.

Про початок виробництва конопляної олії в Глухові Сумської області повідомила міська рада на своїй офіційній сторінці у Facebook.

Директор ТОВ «ДеснаЛенд» Тереза Терещенко розповіла Радіо Свобода, що в Глухові її підприємство вже має один цех, який виробляє конопляне та лляне волокно, канати, паливні брикети тощо.

Доробимо реконструкцію будівлі колишнього харчового комбінату і будемо робити цех

«Доробимо реконструкцію будівлі колишнього харчового комбінату і будемо робити з нього цех із переробки насіння олійних культур», – сказала вона в ефірі «Ранкової Свободи».

Також, додає Терещенко, «ДеснаЛенд» планує виробляти з коноплі та льону борошно, протеїн та висівки, тож виробництво буде безвідходним. Вона прогнозує, що в хід під врожай конопель та льону Глухівського району, хоча зазначає, що кілька компаній по всій країні також вирощують ці культури.

Мер Глухова Мішель Терещенко, раніше заявляв про намір розвинути в місті лікування коноплями. Тереза Терещенко каже, що він планував застосовувати рослини із низьким вмістом наркотичних речовин.

Мішель Терещенко хотів зробити центр коноплетерапії, де використовувалася б медична маріхуана

«Мішель Терещенко, звичайно, хотів трішки інший зробити центр коноплетерапії, де використовувалася б медична маріхуана, яка вже в багатьох країнах світу є легальною, із неї роблять ліки. Тобто, це коноплі, які мають невеликий вміст тетрагідроканабінолу, більший, ніж зараз в нас. Ми використовуємо коноплі безнаркотичні», – пояснює вона.

Та, за словами підприємиці, на заваді намірам мера стало українське законодавство, яке не дозволяє застосовувати медичну коноплю, тож наразі питання лишається відкритим.

Лікар-нарколог Олег Перловський переконаний, що застосовувати коноплю з медичною метою в Україні не можна. Адже, за його словами, українці дуже вразливі до її впливу, і це призведе до виникнення психічних проблем в пацієнтів.

У нас в кожному селі – філософ, а ці всі наркотики канабіноїдного ряду впливають на функцію мислення

«У нас в кожному селі – філософ, а ці всі наркотики канабіноїдного ряду впливають на функцію мислення. Вся проблема в тому, що коли наші люди вживають канабіноїди, в них виникає захворювання, дуже схоже на шизофренію. Це може допомагати десь в країнах на Кавказі, але тільки не у нас. Я впевнений, що воно там лікує, а в нас буде викликати психічні розлади, ці речовини, тому що в кожного народу є своя проблема», – пояснює Перловський.

Старший науковий співробітник Національної академії аграрних наук України Андрій Федоренко стверджує, що не всі сорти цієї рослини мають наркотичний ефект.

Виводяться нові сорти коноплі, які взагалі не містять канабіїну

«Виводяться нові сорти коноплі, які взагалі не містять канабіїну або мають мінімальний вміст і не мають наркотичних властивостей. Цю коноплю можна використовувати суто в технічних цілях», – стверджує він. За його словами, такі рослини можна не лише вживати їжу, а й виробляти з них тканини та навіть застосовувати як складову будівельних матеріалів.

На думку Федоренка, Академія аграрних наук потенційно могла б зробити висновки щодо того, наскільки прийнятно використовувати коноплі в медицині, якби це було потрібно для зміни законодавства. На його думку, це виправдано.

Конопля лікує рак, сприяє при онкозахворюваннях. Можливо, цей момент слід просто більш досконало вивчити

«За новітніми дослідженнями, конопля лікує рак, сприяє при онкозахворюваннях. Можливо, цей момент слід просто більш досконало вивчити, тому що одразу щось рубати під корінь і казати «все погано» чи «все добре» – наскільки достовірно вивчена ця тема? Гадаю, що можливо було б надати значення вивченню», – міркує науковець.

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