У Києві відбувається «Конопляний марш свободи»

Близько 200 активістів у Києві вийшли на акцію «Конопляний марш свободи», передає кореспондент Радіо Свобода.

Спочатку вони пікетували будівлю уряду, вирушили до Міністерства охорони здоров’я, скандуючи: «Коноплі лікують!». Основна частина учасників – молодь, але є люди різного віку. Колону супроводжують поліцейські, наразі обійшлося без будь-яких інцидентів.

Як заявляли напередодні ініціатори ходи, у них – дві основні вимоги: декриміналізація незначних правопорушень у сфері обігу наркотиків (зберігання невеликих кількостей коноплі без мети збуту), а також врегулювання законного доступу до медичного канабісу для українських пацієнтів та вирощування його з науковою метою.

Згадана акція відбувається щорічно по кілька разів. Минулого разу люди виходили під Кабмін у травні цього року.