Доступність посилання

logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
28 Жовтень 2017, Київ 15:38
Новини | Події

У Києві відбувається «Конопляний марш свободи»

Ukraine -- Cannabis march of freedom in Kyiv 28Oct2017

Близько 200 активістів у Києві вийшли на акцію «Конопляний марш свободи», передає кореспондент Радіо Свобода.

Спочатку вони пікетували будівлю уряду, вирушили до Міністерства охорони здоров’я, скандуючи: «Коноплі лікують!». Основна частина учасників – молодь, але є люди різного віку. Колону супроводжують поліцейські, наразі обійшлося без будь-яких інцидентів.

Учасники акції під Кабміном
Учасники акції під Кабміном

Як заявляли напередодні ініціатори ходи, у них – дві основні вимоги: декриміналізація незначних правопорушень у сфері обігу наркотиків (зберігання невеликих кількостей коноплі без мети збуту), а також врегулювання законного доступу до медичного канабісу для українських пацієнтів та вирощування його з науковою метою.

Згадана акція відбувається щорічно по кілька разів. Минулого разу люди виходили під Кабмін у травні цього року.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG