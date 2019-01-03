Лідер «Аграрної партії» Скоцик подав документи для реєстрації кандидатом у президенти

Лідер «Аграрної партії» Віталій Скоцик подав документи для реєстрації кандидатом у президенти.

«Дорогі друзі, я щойно здав належним чином оформлені документи для реєстрації кандидатом в президенти України на виборах 31-го березня 2019. Після реєстрації та отримання посвідчення кандидата за п’ять днів ми розпочнемо агітаційну роботу», – написав Скоцик у Facebook.

3 січня також подав документи народний депутат, лідер «Соціал-демократичної партії».

Кампанія виборів президента стартувала 31 грудня 2018 року. Кандидати можуть реєструватися у ЦВК до 3 лютого. Комісія має оголосити імена претендентів на пост президента до 13 лютого. Самі вибори заплановані на 31 березня.