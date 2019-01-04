ЦВК відмовила правозахиснику Ратушу в реєстрації кандидатом у президенти

Центральна виборча комісія відмовила правозахиснику Володимиру Ратушу в реєстрації кандидатом у президенти.

Він подав необхідні документи 31 грудня, однак комісія встановила їх невідповідність вимогам виборчого закону. Зокрема, його заява про самовисунення кандидатом на пост президента не була засвідчена в установленому законом порядку.

Згідно з повідомленням, до заяви про самовисунення Ратуш не додав документ про внесення у безготівковому порядку на спеціальний рахунок ЦВК грошової застави в розмірі 2,5 мільйона гривень. Крім того, обсяг його автобіографії перевищував дозволені дві тисячі друкованих знаків.

4 січня Центральна виборча комісія зареєструвала першим кандидатом на посаду президента колишнього міністра екології і природних ресурсів Ігоря Шевченка. Чергові вибори президента призначені на 31 березня 2019 року.

Передвиборна кампанія почалася 31 грудня. З цього дня починається реєстрація потенційних кандидатів у ЦВК і передвиборна агітація. До 9 лютого 2019 року буде оголошений остаточний список претендентів на посаду глави держави.