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Станет ли глава украинских коммунистов Пётр Симоненко кандидатом в президенты? Запрет Коммунистической партии, инициированный ещё в 2015 году, до сих пор рассматривается в судах, в том числе в Конституционном, а значит, пока партия может работать, говорят некоторые специалисты. Другие указывают: Центральная избирательная комиссия может отказать Симоненко в регистрации, сославшись на тот же закон, по которому Компартию пытаются запретить.

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Левая идея актуальна и нужна людям, считает глава так и не запрещённой окончательно Коммунистической партии Украины Пётр Симоненко. 3 января в президенты его выдвинул съезд партии. На данный момент партия продолжает действовать, а в Конституционном суде Украины с лета 2017 года находится обращение 46 народных депутатов о возможной неконституционности закона «Про осуждение коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов и запрет их символики».

Пока не будет рассмотрено в Конституционном суде, Компартия действует на основании Конституции, она не запрещена и находится в реестре Министерства юстиции

«Пока не будет рассмотрено в Конституционном суде, Компартия действует на основании Конституции, она не запрещена и находится в реестре Министерства юстиции. На данном этапе в Конституционном суде определили судью-докладчика, но его доклада еще не было», – заявил Симоненко в комментарии Радио Донбасс.Реалии.

Поскольку окончательного решения суда об отмене регистрации КПУ нет, формально партия существует, говорит профессор права и научный консультант Центра Разумкова по правовым вопросам Виктор Мусияка.

«Если партия идёт на выборы, зная про риск, – это определённый вызов. Ведь Пётр Симоненко, как и любой другой гражданин, мог пойти в президенты как самовыдвиженец. И есть определённый парадокс: закон про осуждение тоталитарных режимов пока действует. Пока Конституционный суд не примет иное решение, закон действует», – говорит профессор.

Конституционный суд, по мнению Мусияки, может тянуть время с окончательным решением, поскольку Венецианская комиссия и Европейский суд по правам человека критиковали закон, по которому Минюст пытается запретить Компартию. А пока партия формально существует, её действия оспаривать нельзя, говорит правовед. При этом впоследствии у самого Симоненко могут возникнуть проблемы с регистрацией, если он попытается в избирательной кампании использовать запрещённую законом коммунистическую символику.

Многое будет зависеть от того, как юристы Центральной избирательной комиссии будут трактовать документы, которые Пётр Симоненко подаст для регистрации, считает директор Центра исследования проблем гражданского общества Виталий Кулик.

«Сегодня, с одной стороны, есть закон про декоммунизацию, который запрещает использовать название «Коммунистическая партия» и проводить агитацию под символикой Компартии, а с другой – есть юридическое лицо «Коммунистическая партия Украины», которая имеет все полномочия и возможности для различных действий, в том числе для выдвижения кандидатов на пост президента Украины», – заявил он в комментарии Радио Донбасс.Реалии.

Кулик напомнил, что руководство КПУ контролирует партию «Левая оппозиция», от которой Симоненко также может выдвинуться в кандидаты, если документы от Компартии не примут.

Ещё одним, менее вероятным вариантом развития событий Кулик считает сознательный бойкот выборов со стороны коммунистов, если их документы завернут. Электорат, восприимчивый к «левым» идеям, в Украине есть, говорит он, в некоторых областях КПУ сохранила партийную структуру, а некоторых местных советах работают фракции родственной партии «Нова держава», так что цели Симоненко ставит достаточно амбициозные.

А вот экс-заместитель главы Центральной избирательной комиссии Андрей Магера считает ситуацию однозначной: в регистрации Симоненко стоит отказать. В будущем Конституционный суд может признать закон «про декоммунизацию» неконституционным, однако пока этого не произошло.

ЦИК отказывает в регистрации кандидату, которого выдвинула коммунистическая, нацистская или любая другая партия, которая запрещена законом «про декоммунизацию»

«Я не могу говорить за ЦИК, поскольку сегодня я её не представляю, но действующий закон «Про выборы президента Украины» утверждает, что Центральная избирательная комиссия отказывает в регистрации кандидату, которого выдвинула политическая партия, если эта партия коммунистическая, нацистская или любая другая, которая запрещена законом «про декоммунизацию», – заявил он Радио Донбасс.Реалии.

Надо разделять два юридических аспекта, считает Магера, – само существование партии и возможность для неё выдвигать кандидатов. Первое всё ещё оспаривается в судах, а второе, по его словам, – прямо запрещено законом про выборы.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org)