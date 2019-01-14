ЦВК зареєструвала адвоката Саакашвілі представником Гриценка

Центральна виборча комісія зареєструвала уповноваженим представником кандидата в президенти Анатолія Гриценка адвоката колишнього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі Руслана Чорнолуцького. Це в коментарі Радіо Свобода підтвердив сам Чорнолуцький.

«Мене зареєстрували, тому що закон передбачає, що спочатку реєструється уповноважений протягом трьох днів надходження документів, а після реєструється кандидат», – пояснив Чорнолуцький.

Він додав, що ЦВК розглядає документи кандидатів у президенти протягом п’яти днів. Анатолій Гриценко подав документи 12 січня, остаточного рішення щодо його реєстрації Чорнолуцький очікує 15 чи 16 числа.

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Руслан Чорнолуцький представляє інтереси видвореного з України політика Міхеїла Саакашвілі в усіх судових справах, до яких він причетний. За словами адвоката, більшість справ, де Саакашвілі є однією зі сторін, прийшли всі інстанції до Верховного суду України.

«Ключові справи заморожені», – додав Чорнолуцький.

Станом на 14 січня ЦВК зареєструвала п’ять кандидатів у президенти: екс-міністра екології і природних ресурсів Ігоря Шевченка, народного депутата Сергія Капліна, мера Львова Андрія Садового, екс-голову СБУ Валентина Наливайченка та професора Віталія Скоцика.

Чергові вибори президента призначені на 31 березня 2019 року. Передвиборна кампанія почалася 31 грудня. З цього дня починається реєстрація потенційних кандидатів у ЦВК і передвиборна агітація. До 9 лютого 2019 року буде оголошений остаточний список претендентів на посаду глави держави.