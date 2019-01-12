Гриценка викликали на допит в СБУ

Лідер партії «Громадянська позиція» Анатолій Гриценко заявляє про виклик на допит до Служби безпеки України. Про це повідомляється на сайті політика.

За цією інформацією, допит планується 15 січня на 11 ранку, щодо якої саме справи – не уточнюється: щодо причини допиту Гриценко порадив спитати у Петра Порошенка.

Натомість в СБУ заявили, що допитувати Анатолія Гриценка планується у якості свідка про «відомі йому факти розгортання гібридної агресії РФ».

«Водночас, з подивом ознайомилися із сьогоднішньою заявою А.Гриценка, оскільки ще на початку тижня людина, яка, назвавши своє прізвище, заявила про юридичне представлення його інтересів, узгодила зручний для Гриценка час візиту до Служби та з’ясувала причини та підстави для запрошення», – зазначили у відомстві.

12 січня Гриценко подав документи до ЦВК для реєстрації кандидатом у президенти України.

За останніми повідомленнями Центральної виборчої комісії, станом на 8 січня було зареєструвано 5 кандидатів у президенти: це – Сергій Каплін, Валентин Наливайченко, Андрій Садовий, Ігор Шевченко та Віталій Скоцик. Документи інших політиків, які подали свої кандидатури пізніше, наразі ЦВК вивчає.