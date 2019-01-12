Поліція Дніпра опрацьовує три заяви про порушення правил передвиборчої агітації

Поліція Дніпра здійснює перевірку за трьома заявами щодо порушення правил ведення передвиборчої агітації кандидатами на посаду президента України. Про це Радіо Свобода повідомили в обласному управлінні Національної поліції у відповідь на інформаційний запит.

За даними правоохоронців, заяви від спостерігачів про порушення надійшли до Соборного, Шевченківського та Центрального райвідділів поліції міста. Вони стосуються зовнішньої агітації кандидатів, яка не містить вихідних даних. Відомості внесені до журналів єдиного реєстру.

Як повідомили в дніпровському представництві «Громадянської мережі «ОПОРА», спостерігачі організації склали заяви до поліції щодо порушення правил ведення передвиборної агітації кандидатами на пост президента України Сергієм Капліним та Ігорем Шевченком, зовнішня агітація яких на білбордах та сітілайтах, розташованих в Дніпрі, не мала вихідних даних.

Як зазначили в «ОПОРІ», згідно із законодавством, кандидати на посаду президента України, починаючи з наступного дня після реєстрації, вступають в нову фазу юридичної відповідальності.

«До політичної агітації висуваються певні умови: вся агітація повинна мати вихідні дані та бути оплаченою з виборчого фонду кандидата», – поінформували в «ОПОРІ».

За законом «Про вибори Президента України», друковані матеріали передвиборної агітації повинні містити відомості про установу, що здійснила друк, або вказівку, що друк здійснено з використанням обладнання кандидата на пост Президента України або партії, яка висунула кандидата на пост.

У столичних штабах кандидатів ситуацію не коментували. Обоє кандидатів не мають офіційних передвиборчих представництв на Дніпропетровщині.

Про такі порушення під час оформлення агітаційних білбордів за Сергія Капліна, Андрія Садового та інтернет-реклами за Валентина Наливайченка у різних регіонах повідомляє також «Комітет виборців України».

«Активні рекламні кампанії також проводять інші потенційні кандидати. Незважаючи на те, що до дня офіційної реєстрації формально вони не порушують норми чинного законодавства, такі дії свідчать про свідомі маніпуляції та публічну неповагу до основних принципів демократичних виборів», – заявили в організації.

Радіо Свобода зафіксувало в Дніпрі зовнішню рекламу інших українських та місцевих політиків, яка не містить вихідних даних, однак ці люди поки офіційно не зареєстровані кандидатами в президенти.

За останніми повідомленнями Центральної виборчої комісії, станом на 8 січня було зареєструвано 5 кандидатів у президенти: це – Сергій Каплін, Валентин Наливайченко, Андрій Садовий, Ігор Шевченко та Віталій Скоцик. Документи інших політиків, які подали свої кандидатури, наразі ЦВК вивчає.