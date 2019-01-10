Затриманий чоловік, який готував теракти під час виборів президента – штаб ООС

Співробітники СБУ затримали чоловіка, який готував теракти та масові заворушення в Україні під час виборів президента, повідомляє штаб української воєнної Операції об’єднаних сил.

«Громадянин К. діяв за попередньою змовою з невстановленими на даний час особами та узгоджував свої дії з співробітниками ФСБ РФ (з дислокацією в АР Крим), маючи на меті силову підтримку опозиційних політичних об’єднань шляхом вчинення терористичних актів та масових заворушень на території України під час проведення президентських виборів», – заявили в штабі.

Військові зазначили, що протягом серпня – січня задокументували випадки придбання громадянином бойових гранат та 11 пістолетів на загальну суму 5 250 доларів, збут ним 11 грамів амфетаміну на 5 000 гривень, а також передачу 600 доларів «залегендованому» співробітнику слідчих органів, який мав нанести третій особі тяжкі тілесні ушкодження.

10 січня його затримали під час придбання трьох пістолетів.

Чергові вибори президента призначені на 31 березня 2019 року. Передвиборна кампанія почалася 31 грудня.