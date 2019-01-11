Що Манафорт розповів про Трампа Ахметову і Льовочкіну?

Чи передавав політтехнолог Дональда Трампа Пол Манафорт інформацію про вибори у США Рінату Ахметову і Сергію Льовочкіну, як про це повідомляє CNN з посиланням на свої джерела? Українські політологи та антикорупційні експерти вважають це імовірним, оскільки згадані особи мають інтерес у кращих контактах з американським істеблішментом. Втім, експерти уточнюють, що факт передачі інформації та її зміст може встановити лише слідство. Водночас і Ахметов, і Льовочкін такі повідомлення щодо себе спростовують.

Представники великого українського бізнесу, зокрема Рінат Ахметов та Сергій Льовочкін, дійсно зацікавлені налагоджувати дружні зв’язки у Держдепі та в оточенні президента США; відтак не можна виключати, що Пол Манафорт міг надавати їм інформацію про виборчі перегони у Сполучених Штатах. Таку думку Радіо Свобода висловив політолог Віталій Кулик, коментуючи повідомлення CNN про те, що Манафорт нібито передавав дані американських соцопитувань своєму партнеру Костянтину Килимнику, та що отримувачами цієї інформації були, зокрема, Ахметов та Льовочкін.

Не виключаю, що Манафорт надавав інсайдерську інформацію на виконання частини своєї угоди з роботодавцями, якими є той же Ахметов чи Льовочкін

«Я не виключаю, що Манафорт надавав таку інсайдерську інформацію на виконання частини своєї угоди з роботодавцями, якими є той же Рінат Ахметов чи Сергій Льовочкін. Це цілком вписується у ті відносини, які були між ним і його роботодавцями в Україні, і абсолютно не виключає, що він міг передавати таку інформацію», – наголошує Віталій Кулик.

При цьому, за його словами, наразі не можна точно визначити зміст та ступінь конфіденційності даних, які українські бізнесмени отримували від американського політтехнолога (як стверджує CNN).

«Ми не знаємо, що точно розповідав Пол Манафорт передвиборчим штабам чи особам в Україні. Чи це була інсайдерська інформація, чи загальний аналіз ситуації про перебіг президентської кампанії у США. Обсяг і суть переданої інформації невідомі, можна лише гадати», – визнає політтехнолог.

При цьому Віталій Кулик упевнений, що для бізнесменів такого рівня дентальні дані про політичну ситуацію у США можуть бути дуже корисними.

Навіщо їм була потрібна така інформація? Щоб зробити певні ставки у виборчій кампанії у США

«Навіщо їм була потрібна така інформація? Щоб зробити певні ставки у виборчій кампанії у США, отримати політичні дивіденди. Встановити нормальні, дружні відносини та лобіювати свої інтереси у Держдепі США, в оточенні майбутнього президента, якимось чином налагодити контакти з ним.А те, що Манафорт усю свою діяльність в Україні проводив через Костянтина Килимника (якого пов’язують із російськими спецслужбами), це відомо».

Віталій Кулик вказує на те, що Килимник офіційно був довіреною особою Пола Манафорта, його партнером та перекладачем:

«Весь документообіг (Манафорта) з Україною відбувався через цю людину. І, відповідно, все, що там відбувалося, доставлялося кураторам в ФСБ чи інші спецслужби, у яких служить пан Килимник».

При цьому політолог виключає можливість того, що Ахметов і Льовочкін могли свідомо працювати з Килимником для надання тих чи інших даних російським спецслужбам. Ідеться про «різновагові категорії та інтереси», наголошує Кулик. За його словами, люди, які представляють «олігархічні групи в Україні» та мають свій інтерес у Сполучених Штатах, а також мають інтерес до зв’язків Манафорта в Росії, не працювали б простими передавачами інформації.

Навіщо таким людям, як Ахметов та Льовочкін, могла бути потрібна інформація від Пола Манафорта, Радіо Свобода також пояснив головний експерт антикорупційної групи «Реанімаційного пакету реформ» Олександр Лємєнов.

«Логіка присутня в тому, що вони платили за інформацію, щоб отримати певний доступ до новообраного президента, – визнає Лємєнов. Але чи дійсно передавав Манафорт Ахметову і Льовочкіну інформацію про перебіг виборів 2016 року, чи не передавав? Вірогідність існує, але наразі – це здогади. Сподіваюся, правоохоронці США з’ясують, як було насправді».

Зв словами Лємєнова, бізнесмени такого рівня можуть мати навіть бізнес активи у США, про які в Україні мало кому відомо. Окрім того, позиція влади Сполучених Штатів, поза сумнівом, до певної міри впливає на ситуацію в Україні та на дії української влади, наголошує експерт.

«Саме тому українські олігархи, є така імовірність, за доступ до інформації та за«доступ до тіла» платять такі гроші»,– підсумовує Олександр Лємєнов.

Про можливість отримання українськими бізнесменами даних від Пола Манафорта 9 січня повідомив телеканал CNN із посиланням на неназване джерело, наближене до розслідування. За цими даними, колишній керівник адміністрації президента України Віктора Януковича Сергій Льовочкін і олігарх Рінат Ахметов сплатили екс-очільникові передвиборчого штабу Дональда Трампа політтехнологові Полу Манафортові мільйони доларів за роки співпраці з ним.

Ця конфіденційна інформація була передана прокуратурі захисниками Манафорта і містилася в документі, який адвокати надали суду. Через технічну помилку при відкритій публікації документа відомості, що мали лишитися закритими, не були викреслені і стали публічними. Ці дані стали приводом для нових питань про контакти і можливу співпрацю між людьми з оточення кандидата в президенти Трампа і представниками Кремля.

Однак українські олігарх та бізнесмен-політик це спростували.

У серпні 2016 року Пол Манафорт повідомляв своєму бухгалтерові, що очікує на надходження ще 2,4 мільйона доларів за роботу в Україні.

У прес-службі Ріната Ахметова заперечують те, що український бізнесмен цікавився даними опитувань у США і отримував їх. Про це у мережі Twitter написав журналіст Радіо Свобода Крістофер Міллер.

Прес-служба Сергія Льовочкіна стверджує, що він не отримував від Пола Манафорта інформацію про президентську кампанію у США і не має перед ним фінансових зобов’язань, як сказано в коментарі прес-служби для видання «Українська правда» у відповідь на публікацію CNN.

«Прес-служба Сергія Льовочкіна уповноважена заявити, що в нього немає ніяких зобов’язань, в тому числі фінансових, перед Полом Манафортом... Сергій Льовочкін не отримував ніякої інформації про перебіг президентської кампанії у США, окрім як із засобів масової інформації», – заявляє прес-служба політика.

При цьому у спілкуванні з журналістом «Української правди» речниця наполягала на тому, що CNN вказував лише на ймовірність того, що до українських олігархів могли потрапити дані опитувань, передані Полом Манафортом Костянтинові Килимнику, а не на те, що вони їх отримали.

Колишній помічник Дональда Трампа, керівник його виборчого штабу на початку переможної кампанії 2016 року Пол Манафорт ділився даними опитувань громадської думки, які проводив виборчий штаб республіканського кандидата в президенти, також із діловим партнером Костянтином Килимником, якого пов’язують з російською розвідкою.

Манафорт багато років працював із ним у Києві, надаючи консалтингові послуги Партії регіонів та колишньому президенту Віктору Януковичу. Він заробив 60 мільйонів доларів за час роботи в Україні, і його минулого року засудили у США за фінансове шахрайство, бо він ховав гроші в офшорах і не платив американських податків.

Щодо Льовочкіна, то його CNN характеризує як чільного чиновника в адміністрації Януковича, який таємно передав Манафортові мільйони доларів як плату за політичні консультації, про що говорилось на суді над Манафортом.

Льовочкін, каже американський телеканал, «пережив Революцію 2014 року, яка усунула Януковича від влади, і після ребрендингу подає себе в українському парламенті в ролі опозиційного лідера».