Суд у США: Манафорт передавав передвиборчі дані 2016 року російському агентові

Mike Eckel

Нові документи, подані судові у США, свідчать, що колишній керівник виборчої кампанії Дональда Трампа, американський політтехнолог Пол Манафорт передавав дані опитувань напередодні президентських виборів у США 2016 року чоловікові, якого розвідка США підозрює в контактах із російськими спецслужбами.

Такі дані містяться в документах, що були оприлюднені 8 січня, і стали відомі завдяки технічній помилці юристів захисту Пола Манафорта. Ці документи адвокати подали у відповідь на звинувачення спеціального прокурора Роберта Мюллера, який розслідує контакти між російськими посадовцями і членами команди Дональда Трампа.

Пол Манафорт раніше вже був визнаний винним вердиктом великого журі присяжних у фінансовому шахрайстві й уникненні податків, а також сам визнав себе винним за звинуваченнями у змові. Ці звинувачення пов’язані з його попередньою роботою в Україні для тодішнього президента Віктора Януковича.

Нині прокурори команди Мюллера звинувачують Манафорта ще й у тому, що він, погодившись було на співпрацю з розслідуванням, почав брехати прокурорам. Адвокати Манафорта заявляють, що в численних виступах перед великим журі і перед прокурорами той «надав повну і правдиву інформацію, наскільки це було в його змозі».

Але при цьому юристи визнали, що Пол Манафорт говорив прокурорам неправду, розповідаючи про свої контакти з Костянтином Килимником – помічником Манафорта в час, коли той був консультантом української Партії регіонів і її лідера, а потім і президента України Віктора Януковича.

Зокрема, написали адвокати, Манафорт ділився з Килимником даними соціологічних опитувань, пов’язаних із президентською кампанією у США 2016 року.

Цей момент у версії тексту, призначеній для широкого оприлюднення, мали закрити, зафарбувавши чорним кольором – але через технічну помилку зміст зафарбованого зберігся, і його все одно можна було прочитати.

У документі не уточнено, чи згадані дані опитувань містили також закриті дані, що не оприлюднювалися публічно, як і того, коли саме ці дані надавалися. Така інформація про суспільні настрої у США напередодні виборів могла стати цінною для Росії, яка, за даними американських спецслужб, втручалася в ті вибори.

А в іншому місці поданого адвокатами Манафорта документа мовилося, що той міг «неодноразово» обговорювати з Килимником «мирний план щодо України».

У лютому 2017 року Костянтин Килимник в інтерв’ю Радіо Свобода заявляв, що під час роботи як радник Пола Манафорта він робив багато чого, і серед того працював над пропонованим мирним планом для України. Але він заявляв, що сам Манафорт до роботи над тим планом не причетний. Нині адвокати Манафорта заперечили це.

На прохання Радіо Свобода 8 січня про коментар Килимник не відповів.

Манафорт, політтехнолог і лобіст, що працював на кампанії цілої низки відомих республіканців, приєднався до кампанії Трампа в березні 2016 року. Вже в серпні його звільнили з посади керівника кампанії після того, як в Україні оприлюднили дані так званої «чорної каси Партії регіонів», що засвідчили, який обсяг роботи він зробив для цієї партії і скільки йому за це таємно заплатили.

2018 року федеральний суд у штаті Вірджинія визнав у серпні Манафорта винним у фінансовому шахрайстві і уникненні податків у зв’язку з його роботою в Україні. У вересні він сам визнав себе винним в іншій, окремій справі за звинуваченнями у змові, щоб уникнути судового процесу.

Від червня 2018 року Манафорт перебуває під вартою: федеральний суддя вирішив, що той порушив умови застави, контактуючи з потенційними свідками у справі. За даними прокурорів, Манафорт і Килимник виходили на можливих свідків у розслідуванні Мюллера, щоб нав’язати їм, що ті мають казати в разі допиту; це є злочином за федеральним законодавством США.

Вирок у судовій справі, яка розглядається проти Пола Манафорта у Вірджинії, мають винести 8 лютого, а у справі у Вашингтоні – 5 березня.