Спецпрокурор США звинуватив Манафорта в порушенні угоди зі слідством

Американські прокурори звинуватили колишнього голову виборчого штабу президента США Дональда Трампа Пола Манафорта в тому, що він збрехав Федеральному бюро розслідувань і команді спецпрокурора Роберта Мюллера після того, як визнав себе винним.

Згідно з оприлюдненими 26 листопада судовими документами, Манафорт порушив умови угоди зі слідством, яку він уклав у вересні.

У них, зокрема, зазначається, що Манафорт «здійснив низку федеральних злочинів», давши неправдиві свідчення «з різних питань».

Манафорт відкинув звинувачення в наданні неправдивих свідчень. Його адвокати заявили, що він надав правдиву інформацію і не згоден з висновками сторони обвинувачення про порушення угоди зі слідством.

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У той же час і прокурори, і адвокати зійшлися на думці, що немає підстав відкладати винесення вироку, і просять суд призначити дату його оголошення.

Колишнього голову передвиборного штабу Трампа звинувачують у змові з метою відмивання коштів, обману влади США, в порушенні законодавства про реєстрацію іноземних агентів і підкупі свідків.

Суд над Манафортом – перший, пов’язаний із розслідуванням можливої змови між Москвою і виборчим штабом президента США Дональда Трампа. Його веде спецпрокурор Роберт Мюллер. У серпні на судовому процесі в Олександрії (штат Вірджинія) Манафорта визнали винним в кількох злочинах, в тому числі в банківському і податковому шахрайстві.

У вересні Манафорт визнав себе винним за двома пунктами звинувачення – про злочинну змову проти США і перешкоджанні правосуддю.