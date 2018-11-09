США: протестувальники вимагають захистити розслідування Мюллера щодо «російського сліду»

Сотні людей вийшли на вулиці в містах Сполучених Штатів, вимагаючи захисту для спеціального прокурора Роберта Мюллера, який розслідує можливу участь Росії в передвиборчій кампанії президента країни Дональда Трампа у 2016 році.

Протести почалися ввечері 8 листопада, коли члени Конгресу від Демократичної партії скликали термінове засідання через відставку міністра юстиції Джеффа Сешнса.

За словами самого Сешнса, його попросив піти президент Трамп, який перед тим критикував міністра за відмову виконувати його вказівки і втрутитись у розслідування Мюллера щодо ймовірних спроб Росії втрутитись у вибори.

Зокрема кілька сотень учасників демонстрації зібралися на Таймс-сквер в Нью-Йорку, вигукуючи гасла на кшталт «Руки геть від Мюллера» і «Ніхто не стоїть понад законом», після чого марш рушив центром міста.

Сенатор від Демократичної партії Дік Дюрбін долучився до аналогічної акції в Чикаго, де сотні людей протестували на площі Федерал-плаза. Ще близько 500 людей зібралися в парку навпроти Білого дому у Вашингтоні.

Трамп призначив виконувачем обов’язків міністра юстиції голову адміністрації Сешнса Метью Вітакера. За словами організаторів акції, це є «свідомою спробою завадити розслідуванню спеціального прокурора».

Раніше Вітакер критикував розслідування Мюллера і закликав його обмежити.

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Днями Дональд Трамп вже заявляв, що може «покласти край розслідуванню», але вирішив цього не робити.

Заява радниці Трампа Келліанн Конвей, що Трамп не давав Вітакеру вказівок обмежити розслідування «російського сліду», не задовольнила демократів.

У своєму листі на ім’я республіканця, голови комітету юстиції Палати представників Конгресу Боба Гудлейта демократичні конгресмени заявили, що дії Трампа поставили країну на «межу конституційної кризи» і висунули вимогу скликати позачергове засідання.

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Також вони запропонували обом партіям законодавчо захистити Роберта Мюллера від будь-яких спроб завадити його розслідуванню.

Речник Гудлейта наразі не прокоментував цього листа.

У своєму обвинувальному висновку спеціальний прокурор США Роберт Мюллер звинуватив 13 росіян у роботі на так звану «фабрику тролів», санкт-петербурзьке «Агентство інтернет-досліджень», яке нібито поширювало дезінформацію та намагалося маніпулювати американськими виборцями через Facebook та інші соціальні мережі під час кампаній.

Також, за версією слідства, у червні 2016 року Пол Манафорт, тоді голова передвиборчої кампанії кандидата в президента США Трампа, та інші представники оточення майбутнього президента зустрілися з громадянами Росії. Останні нібито мали в своєму розпорядженні компромат щодо кандидата в президенти США від Демократичної партії Гілларі Клінтон.

І Росія, і Дональд Трамп відкидають усі звинувачення.

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