Чи загрожує Трампу імпічмент тепер, коли більшість у Палаті представників США завоювали демократи?

На виборах Демократична партія отримала більшість у Палаті представників Конгресу США – інституції, яка відповідає за початок процедури імпічменту президента. Чи намагатимуться вони оголосити імпічмент Дональдові Трампу?

Для того, щоб розпочати процес імпічменту, Палата представників має ухвалити таке рішення простою більшістю голосів. Але навіть якщо це буде можливим із новим складом Палати представників, де більшість належатиме Демократичній партії, імпічмент муситиме підтримати і Сенат. Для затвердження такого рішення Сенатові знадобиться дві третини голосів, а після проміжних виборів контроль республіканців за Сенатом зміцнився, пише британське видання Inpependent.

Готуючись до проміжних виборів, демократи заявляли, що у разі перемоги не будуть домагатись негайного імпічменту.

Лідер демократів у Палаті представників Ненсі Пелозі, яка має шанси після виборів стати спікером палати, перед проміжними виборами обережно відгукувалась про можливість імпічменту, пише медіакомпанія CBS News.

«Для тих, хто хоче імпічменту, то це не тема нашого зібрання, – сказала Пелозі в інтерв’ю передачі громадської радіомережі PBS NewsHour цього тижня. Вона наголосила, що будь-яке просування імпічменту залежатиме від розслідування, яке проводить спецпрокурор Роберт Мюллер.

Вона також висловила побажання діяти спільно з республіканцями. Якщо такі намагання будуть, «вони мають бути двопартійними, і свідчення мають бути переконливими», – сказала вона в інтерв€ю.

Колишній віце-президент Джо Байден також заявив: «Не думаю, що зараз для цього є підстави». Він також зауважив, що демократи мають дочекатиcь звіту Мюллера.

Імовірно, нова більшість у Палаті представників означає поновлення розслідування можливої змови між передвиборчою командою Трампа та Росією, пише медіакомпанія CNN. Палата представників закрила схоже розслідування в березні.

Але конгресмен Адам Шифф, який, імовірно, очолить комітет із розвідки Палати представників, не планує поновлювати повномасштабне розслідування, адже, за повідомленнями, розслідування спецпрокурора США Мюллера вже наближається до завершення, і комітет з розвідки Сенату також наближається до фінішу у власному розслідування впливу Росії.

В результаті демократи планують почекати результатів слідства Мюллера та Сенату і дізнатись, які питання залишились без відповіді. Серед таких питань окремо відзначають звинувачення проти росіян у відмиванні коштів.

«Питання, на яке я не знаю, чи зможе Мюллер відповісти, адже я не знаю, чи входило до його повноважень це розслідувати, – це питання, чи відмивали росіяни гроші через «Організацію Трампа» (бізнес-групу з приблизно 500 компаній, якими володіє Трамп – ред.)?» – сказав Шифф в інтерв’ю CNN минулого місяця.