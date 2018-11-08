Посадовця Мін’юсту США, який буцімто хотів відсторонити Трампа від влади, усунуто від розслідування втручання Росії

Виконувач обов’язків міністра юстиції США Меттью Вітакер, який заступив на посаду після відставки міністра юстиції Джеффа Сешнса, перебирає усі повноваження щодо нагляду за розслідуванням спеціального прокурора США Роберта Мюллера щодо втручання Росії у політичні процеси у США. До сьогоднішнього дня ці повноваження мав заступник міністра юстиції Род Розенстін, якого часто критикували республіканці та сам президент США Дональд Трамп. Про це у Мін’юсті США повідомили у відповідь на запит видання The Hill.

Раніше ЗМІ спекулювали, що усунення Розенстіна, який активно обстоював незалежність слідства Мюллера, стало б кроком до послаблення слідства, яке неодноразово критикував президент США. Трамп особисто критикував Мюллера та Розенстіна, називаючи розслідування втручання Росії політично мотивованим, «полюванням на відьом», а саму тему буцімто змови його штабу із Росією «обманом», який ініціювали прихильні до демократів чиновники спецслужб і підтримують яке ЗМІ.

Як вважають прихильники Трампа, на користь такої позиції президента вказувала інформація про ознаки упередженості щодо нього з боку низки учасників команди Мюллера, а також окремі обставини викриття стеження за членами команди Трампа напередодні виборів 2016 року.

Розенстін перебрав функції нагляду за слідством Мюллера навесні 2017 року після того, як вже колишній міністр юстиції Джефф Сешнс самоусунувся від цих функцій

У вересні видання The New York Times оприлюднило статтю, у якій ішлося про те, що заступник міністра юстиції США Род Розенстін у 2017 році пропонував здійснювати прослуховування президента США Дональда Трампа та завербувати членів його адміністрації з метою усунути Трампа від влади за статтею Конституції США, яка стосується нездатності виконувати обов’язки президента.

Видання писало, що Розенстін озвучив таку пропозицію навесні 2017 року у перебігу зустрічі із високопосадовцями Мін’юсту США після того, як президент звільнив директора ФБР Джеймса Комі. Повідомляється, що Розенстін заявив високопосадовцям Мін’юсту та ФБР, що результати секретного прослуховування можна буде використовувати, щоб викрити хаос в адміністрації президента США.

Звільнення Розенстіна, який назвав інформацію ЗМІ неточною, очікувалося негайно після оприлюднення статті. Втім, президент заявив, що не вдаватиметься до звільнення.

Оскільки самоусунувся саме Сешнс, його відставка повертає функції нагляду за слідством спеціального прокурора Мюллера його наступникові – в.о. міністра юстиції Меттью Вітакеру

Розенстін перебрав функції нагляду за слідством Мюллера навесні 2017 року після того, як вже колишній міністр юстиції Джефф Сешнс самоусунувся від цих функцій, передбачених його посадою, у відповідь на критику на його адресу через обставини його власних контактів із представниками уряду Росії.

Оскільки самоусунувся саме Сешнс, його відставка повертає функції нагляду за слідством спеціального прокурора Мюллера його наступникові – в.о. міністра юстиції Меттью Вітакеру. Останнього називають лояльним до Трампа.

Раніше він закликав до звуження обсягу слідства Мюллера, яке, на думку прихильників Трампа, має необмежені повноваження і висувало звинувачення проти пов’язаних із Трампом осіб за статтями, здавалося б, жодним чином не пов’язаними із офіційним мандатом на розслідування саме буцімто змови штабу Трампа з Росією.

Він хоче міністра юстиції, який буде служити його (президента) інтересам, а не інтересам громади

Сам президент США багато разів звертав увагу на те, що звинувачення проти, наприклад, колишнього голови його штабу Пола Манафорта жодним чином не стосуються буцімто змови із Росією і пов’язані із його роботою в Україні перед роботою у штабі Трампа.

«Президент цілком має рацію. Мюллер наблизився до червоної лінії у розслідуванні втручання Росії у вибори 2016 року, і він дуже близький до того, щоб її перетнути», – писав Вітакер у колонці, оприлюдненій телеканалом CNN.

У Демократичній партії США розкритикували відставку Сешнса і фактичне відведення Розенстіна від функцій нагляду за слідством Мюллера.

Спеціальному прокуророві Мюллеру треба дозволити закінчити роботу без будь-яких втручань – незалежно від того, хто є міністром юстиції

«Президент Трамп щойно усунув Джеффа Сешнса. Він хоче міністра юстиції, який буде служити його (президента) інтересам, а не інтересам громади. Розслідування Мюллера та незалежність Мін’юсту необхідно захистити. Вітакер та будь-який інший висуванець від президента на цю посаду має пообіцяти зробити це. Ми захистимо верховенство закону», – заявив у твітері критик президента США конгресмен-демократ Адам Шифф.

Застереження озвучили і республіканці.

«Адміністрація повинна не заважати розслідуванню Мюллера. Я стурбована, що Род Розенстін більше не здійснює нагляд за слідством. Спеціальному прокуророві Мюллеру треба дозволити закінчити роботу без будь-яких втручань – незалежно від того, хто є міністром юстиції», – заявила сенатор-демократ Сьюзан Коллінз.