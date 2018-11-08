Білий дім: розслідування Мюллера «продовжуватиметься» після відставки Сешнза

Розслідування можливого російського втручання в американські вибори під керівництвом спеціального прокурора Роберта Мюллера продовжиться після відставки міністра юстиції США Джеффа Сешнза, заявила чільна радниця Білого дому Келліанн Конвей у коментарі Fox News.

«Це безперервність, розслідування Мюллера продовжуватиметься», – сказала Конвей.

Сешнз подав у відставку 7 листопада. Він пояснив, що робить це на прохання президента США Дональда Трампа.

Міністерство юстиції, яким керував Сешнз, має повну владу над розслідуванням Мюллера, яке Трамп неодноразово називав «полюванням на відьом».

Трамп неодноразово критикував Сешнза через те, що він самоусунувся від розслідування ймовірних зв’язків команди Дональда Трампа з Росією через свою роль у виборчій кампанії нинішнього президента до призначення на посаду міністра юстиції.

Розслідування Мюллера перебувало в компетенції заступника Сешнза, Роба Розенштейна, але це може змінитися після відставки міністра.

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