Трамп заявив, що може зупинити розслідування російського втручання у вибори, але не буде

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що може зупинити розслідування спеціального прокурора Роберта Мюллера щодо російського втручання у вибори, але не має такого наміру.

«Я міг би припинити це в будь-яку мить, та не зробив цього… Я можу звільнити всіх просто зараз, але я не хочу це припиняти, тому що з політичної точки зору мені це не подобається», – сказав голова держави 7 листопада на прес-конференції в Білому домі, присвяченій результатам проміжних виборів.

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Водночас Трамп висловив переконання, що розслідування має припинитись.

«Це має припинитись, тому що це дуже шкідливо для країни», – заявив він.

У вересні 2018 року Трамп вже висловлював думку, що розслідування Мюллера «шкодить США».

У своєму обвинувальному висновку спеціальний прокурор США Роберт Мюллер звинуватив 13 росіян у роботі на так звану «фабрику тролів», санкт-петербурзьке «Агентство інтернет-досліджень», яке нібито поширювало дезінформацію та намагалося маніпулювати американськими виборцями через Facebook та інші соціальні мережі під час кампаній.

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Також, за версією слідства, у червні 2016 року Пол Манафорт, тоді голова передвиборчої кампанії кандидата в президента США Трампа, був присутній на зустрічі функціонерів з його оточення з громадянами Росії. Останні нібито мали в своєму розпорядженні компромат щодо кандидата в президенти США від Демократичної партії Гілларі Клінтон.

І Росія, і Дональд Трамп відкидають усі звинувачення.

Розслідування Мюллера призвело до висунення обвинувачень уже 32 особам. Серед них також перший радник Трампа з національної безпеки Майкл Флінн і давній особистий адвокат Трампа Майкл Коен, який визнав свою вину.

19 жовтня американські прокурори звинуватили російську жінку в участі в кампанії впливу вже перед виборами до Конгресу США, які відбулися 6 листопада.