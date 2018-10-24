Втручання Росії у вибори в США «взагалі нічого не дає» – Болтон

Радник з питань національної безпеки Білого дому Джон Болтон повідомив за підсумками дводенного візиту до Москви, що заявив російським високопосадовцям неприпустимість втручання в американські вибори. Він наголосив, що імовірне втручання Росії «є особливо шкідливим для російсько-американських відносин, але взагалі нічого їм не дає».

Виступаючи 23 жовтня після переговорів з російським президентом Володимиром Путіним, Болтон вказав, що немає ніяких доказів того, що дії Росії, про які йдеться в обвинувальних висновках у США щодо щонайменше двох десятків росіян, вплинули на результат президентських виборів 2016 року. Але, відзначив радник Трампа, такі дії створили широкомасштабну недовіру до Росії у Вашингтоні.

Росія неодноразово заперечувала будь-яке втручання у вибори в США, хоча Путін припускав, щоб деякі «патріотичні» хакери могли діяти на власний розсуд.

Американські прокурори звинуватили групу агентів із російської військової розвідки ГРУ в зламі електронного листування Національного комітету Демократичної партії в розпал передвиборної кампанії 2016 року. Демократи кажуть, що публікація цих повідомлень сайтом Wikileaks зашкодила перспективам опонентки Трампа на тогорічних виборах Гілларі Клінтон.

У ще одному обвинувальному висновку спеціальний прокурор США Роберт Мюллер звинуватив 13 росіян у роботі на так звану «фабрику тролів», санкт-петербурзьке «Агентство інтернет-досліджень», яке нібито поширювало дезінформацію та намагалося маніпулювати американськими виборцями через Facebook та інші соціальні мережі під час кампаній.

19 жовтня американські прокурори звинуватили російську жінку в участі в кампанії впливу вже перед виборами до Конгресу США, запланованими на 6 листопада.