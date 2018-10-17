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17 Жовтень 2018, Київ 19:25
Новини | Міжнародні

Мережа Twitter розкрила 4 тисячі пов’язаних з Кремлем акаунтів

У сервісі мікроблогів пояснили, що розкриття цих відомостей покликане допомогти всім тим, хто займається дослідженнями соціальних мереж

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Мережа мікроблогів Twitter оприлюднила архів з 10 мільйонів твітів та інших матеріалів, які, як стверджується, є результатом роботи російських та іранських спецслужб, повідомляє Reuters.

У зв’язку з цим адміністрація соцмережі розкрила інформацію про майже чотири тисячі акаунтів, пов'язаних з російським «Агентством інтернет-досліджень», яке раніше американська влада звинуватила у втручанні в вибори. Його очолює бізнесмен Євген Пригожин, який вважається близьким другом Володимира Путіна.

У сервісі мікроблогів пояснили, що розкриття цих відомостей покликане допомогти всім тим, хто займається дослідженнями соціальних мереж.

На початку вересня топ-менеджери Facebook і Twitter розповіли комітету з розвідки Сенату США про заходи, які інтернет-гіганти вживають проти іноземних атак на американську демократію. На тому засіданні сенатори констатували, що інтернет-гіганти не змогли усунути ризик втручання в політичну систему США, і звинуватили Москву в продовженні електоральної інтервенції.

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