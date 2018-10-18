Мережа Facebook створила відділ для боротьби з втручанням у вибори

Соціальна мережа Facebook створила спеціальний відділ для боротьби зі втручанням у вибори, який має на меті запобігати поширенню неправдивої інформації, повідомляє агентство France-Presse.

Головний офіс протидії фейковим новинам розташувався в Каліфорнії. У новому відділі працюватимуть близько 20 людей, які є експертами з аналітики і програмування. Як передбачають найближчі плани, фахівці стежитимуть за підозрілими акаунтами під час виборів у США та Бразилії. 28 жовтня в Бразилії відбудеться другий тур виборів президента, а на 6 листопада у США призначені проміжні вибори в Конгрес.

У березні 2018 року стало відомо про витік через компанію Cambridge Analytica даних 87 мільйонів користувачів Facebook. Все це відбувається на тлі розслідування команди спецпрокурора Роберта Мюллера, яке стосується ймовірного втручання Росії в американські вибори, в тому числі і з використанням Facebook.

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Соцмережа видалила майже 300 акаунтів, пов’язаних з російською «фабрикою тролів», так званим «Агентством інтернет-досліджень». Вашингтон звинувачує цю структуру в причетності до втручання в президентські вибори в США у 2016 році. Москва ці звинувачення неодноразово відкидала.