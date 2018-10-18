Лідери ЄС вимагають нових санкцій для винних у кібератаках

Лідери країн Євросоюзу закликають запровадити новий пакет санкцій проти тих, хто несе відповідальність за кібератаки на країни-члени блоку. Таку пропозицію ухвалили на саміті ЄС у Брюселі 18 жовтня.

Така заява Ради Європи з’явилася за два тижні після того, як Велика Британія і Нідерланди оприлюднили інформацію про кібератаку російської розвідки на Організацію із заборони хімічної зброї, що базується в Гаазі.​

Згідно з документом, затвердження якого анонсували 9 жовтня, Рада Європи «закликає до заходів, спрямованих на протидію нелегальній або завідомо шкідливій діяльності у кіберпросторі та побудові стійкої системи кібербезпеки».

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Також у тексті заяви зазначено, що «робота над підвищенням здатності реагувати і стримувати кібератаки за допомогою обмежувальних інструментів ЄС має продовжуватись».

Таку ініціативу запропонували представники Великої Британії, Нідерландів, Литви, Естонії, Латвії, Данії, Фінляндії та Румунії.

Режим санкцій не набуває чинності одразу. Протягом наступних тижнів і місяців країни-члени ЄС працюватимуть над законодавчою базою для впровадження обмежень.

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Пропозиція санкцій передбачає замороження активів осіб, які відповідальні за кібератаки, та заборону для них на в’їзд до країн Євросоюзу.

Хоча в заяві не згадується Росія, заклик до впровадження санкцій оприлюднений в контексті кібератак Москви – зокрема спроби втручання у виборчі процеси, в якому її звинувачують на Заході.