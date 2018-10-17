Секс, корупція, кримінал: як Росія втручатиметься у вибори в Україні

За 27 років Незалежності України експерти нарахували не менше від десятка гучних випадків втручання Росії в парламентські та президентські вибори в Україні. Як північний сусід втручався у виборчий процес, і чого можна очікувати від Кремля на майбутніх виборах? На ці запитання відповів керівник центру оборонних реформ Олександр Данилюк.​

Як це було

Литвиненко чітко сказав: за його інформацією, майор Мельниченко продовжував працювати з російськими спецслужбами. Це був перший серйозний удар, коли Україна втратила прозахідний вектор

– Ми відібрали найбільш значущі втручання, починаючи з «Гонгадзе гейта». Якщо дивитися на цю історію, то навіть дослідники не завжди знають про те, що перед смертю Олександр Литвиненка, який був отруєний у Лондоні, і який добре знав майора Мельниченка, бо вони вчилися разом у вищій школі КДБ, майор Мельниченко жив у Литвиненко тривалий час в його лондонських апартаментах.

Литвиненко чітко сказав, що, за його інформацією, майор Мельниченко продовжував працювати з російськими спецслужбами. Офіційно він працював з ними до 1994 року, бо він був офіцером Федеральної служби охорони Російської Федерації, а потім переїхав в Україну.

Вся ця історія з вбивством Гонгадзе була російською спецоперацією, щоб підірвати прозахідний курс України

І вся ця історія з вбивством Георгія Гонгадзе була російською спецоперацією, щоб підірвати прозахідний курс України, який на момент зникнення Гонгадзе полягав в тому, щоб більшість в парламенті була у націонал-демократів. Уряд тоді, вперше в історії України, був сформований із прозахідних сил: Ющенко був прем’єр-міністром, Тимошенко – віце-прем’єром, були зрозумілі наслідки міжнародної ізоляції, руйнування націонал-демократичної більшості, формування її з проросійськими силами, де Медвечук фактично стає другою людиною в країні, очоливши Адміністрацію президента. Це був перший серйозний удар, коли Україна втратила прозахідний вектор.

Президентські вибори 2004 року

– Ці вибори Росія намагалася використати для реалізації свого плану із розшматування України. Крім Сєвєродонецька, сепаратистського з’їзду, було ще багато чітких доказів щодо підготовки до цього. Було багато фейкових новин про ультранаціоналістів. Багато історій про те, як будувалася фейкова загроза для російськомовної частини країни.

«Педофіл гейт» 2009 року

– За рахунок нього Янукович виграв вибори, це була повністю фейкова історія з депутатами БЮТ Терьохіним, Уколовим і Богданом, які нібито ґвалтували дітей. Але через рік після того, як Янукович обрався, цю справу закрили, бо ці факти не мали місця.

Ми бачимо, що виконавці переходять від однієї операції до іншої. Наприклад, Тетяна Монтян була ключовою персоною в «Педофіл гейті», її чоловік Василенко порушив кримінальну справу проти Кучми по вбивству Гонгадзе. Тому по цих зв’язках можна прогнозувати, хто і як буде поводитися.

Чого чекати?

– Ми можемо прогнозувати, що найбільш вірогідними будуть корупційні, сексуальні і кримінальні скандали. Однозначно треба чекати оприлюднення якихось записів розмов, якихось документів. Також можуть бути вбивства активістів, журналістів, силовиків. У росіян достатньо інструментів для цього. І це є проблемою. Для того, щоб підірвати популярність прозахідних політиків, такими об’єктами можуть бути громадські діячі та опозиційні журналісти.

Найбільш вірогідними будуть корупційні, сексуальні і кримінальні скандали

Зараз питання, хто з тих політичних сил і організацій, що декларують свою прозахідність, насправді є прозахідними. Історія показує, що самих декларацій недостатньо, бо можна впродовж десятиліть займати одну позицію, а потім, як це зробив Мороз і вся «Соціалістична партія», в один день все поміняти. Є багато викликів. І одна з основних проблем, чому ми ці виклики маємо, – тому що Україна за роки незалежності не спромоглася збудувати жодної чисельної загальнонаціональної політичної сили, яка би існувала за рахунок підтримки членів і прихильників. Це не секрет, що всі політичні сили у нас від основних донорів, які надають кошти в обмін на політичні преференції.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org)