СБУ: отримані нові докази кібератак Росії проти України

Служба безпеки України заявляє, що отримала нові докази агресії російських спецслужб проти України в кіберпросторі.

«Фахівці спецслужби зафіксували нову цілеспрямовану атаку на інформаційно-телекомунікаційні системи державних органів України. Хакери використали нові зразки шкідливого програмного забезпечення, функціональні можливості якого передбачають віддалене адміністрування процесів операційної системи та копіювання файлів, стеження за діями користувачів, перехоплення паролів», – зазначили в Службі безпеки.

За даними СБУ, ці комп'ютерні віруси є оновленими версіями бекдору (або несанкціонованого віддаленого доступу до комп'ютера) Industoyer.

«Вони мають низку схожих характерних ознак, зокрема використовують подібні фрагменти програмного коду, процедури розгортання, використання обчислювальних можливостей заражених систем тощо. Крім того зафіксовано використання окремих інструментів, що належать цьому хакерському угрупованню, які були виявлені під час розслідування попередніх кібератак», – розповіли в СБУ.

Служба безпеки України не уточнила, на ресурси яких органів державної влади здійснена кібератака.

Тим часом 9 жовтня про кібератаки заявила Державна фіскальна служба України.