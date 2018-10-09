Державна фіскальна служба заявляє про кібератаки на свої ресурси

Державна фіскальна служба України заявляє про кібератаки на свої ресурси.

«8 жовтня 2018 року, починаючи з 18:00, на зовнішню віртуальну адресу ІТС «Електронний кабінет» в мережі інтернет та 9 жовтня 2018 року, починаючи з 9:00, на зовнішню віртуальну адресу ІТС «Офіційний веб-портал ДФС України» була зафіксована велика кількість запитів, що спричинило збільшення навантаження на центральний процесор мережевого екрану (до 100%) та призвело до його нестабільної роботи», – повідомила прес-служба ДФС.

У відомстві зазначили, що провайдер ідентифікував DOS-атаки та застосував механізм захисту.

Інший подробиць Державна фіскальна служба не наводить.