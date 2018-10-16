Клімкін: із початку конфлікту Україна зазнала близько 6 тисяч кібернападів із боку Росії

За останні 4 роки Україна ставала об’єктом кібернападів Росії близько 6 тисяч разів. Про це міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив у Брюсселі на конференції з питань виборчої безпеки.

За словами міністра, 6 тисяч випадків – це масштабні кібернапади, про які урядові відомо.

«Не йдеться лише про виборчу інфраструктуру, чи критичну, чи банківську. Наприклад, в середньому раз на тиждень інфраструктура нашого міністерства зазнає масштабного кібернападу. Напади можуть бути різними, але вони стаються з певною регулярністю», – розповів Павло Клімкін.

За період, відколи розпочалася агресія Росії у Криму і на сході України, Київ неодноразово звинувачував Росію у кібернападах на об’єкти інфраструктури. Зокрема, раніше цього місяця Служба безпеки України повідомила, що має докази причетності російських спецслужб до кібератак на об’єкти критичної інфраструктури.

У тому, що Росія здійснює організовані кібернапади, заявляють і деякі країни Заходу. Зокрема, США розслідують імовірне втручання Росії у вибори президента у 2017 році. Російська влада ймовірну причетність до таких кібератак відкидає.