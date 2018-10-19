У США громадянку Росії звинувачують у втручанні у вибори-2018

Міністерство юстиції США 19 жовтня висунуло звинувачення громадянці Росії у втручанні в перебіг проміжної кампанії виборів до Конгресу, які відбудуться в листопаді.

Олена Хусяйнова із Санкт-Петербурга, імовірно, в змові з іншими особами, виступала в складі групи агентів впливу, щоб «порушити перебіг демократичного процесу в США», йдеться в обвинувальному висновку. Стверджується, що вона пов’язана з так званою «фабрикою тролів».

Це перше звинувачення у втручанні не в президентські вибори в США в 2016 році, а в цьогорічні вибори до Конгресу.

В обвинувальному висновку також стверджується, що 44-річна Хусяйнова працювала головним бухгалтером проекту «Лахта», російської організації, заснованої олігархом Євгеном Пригожиним і двома компаніями, які він контролює. Проект «Лахта» включає в себе численні підрозділи, діяльність деяких з них спрямована на російську аудиторію, інші намагаються впливати на міжнародну аудиторію в США, країнах Євросоюзу, в Україні, йдеться в публікації на сайті Міністерства юстиції США.