США: Трамп заявив, що відповість на запитання слідчих у справі про втручання Росії у вибори

Президент США Дональд Трамп заявив 29 жовтня, що може відповісти на запитання спецпрокурора Роберта Мюллера, який розслідує імовірне втручання Росії в американські вибори в 2016 році. У програмі телеканалу Fox News Трамп укотре повторив, що «нічого (незаконного – ред.) не робив».

«Ми, можливо, зробимо щось, так, ми відповімо на запитання», – цитує президента США телеканал Fox News.

У середині жовтня телеканал CNN повідомив, що Мюллер надіслав Трампу список запитань про ймовірну змову співробітників його передвиборного штабу з Росією. Американські ЗМІ також писали, що Мюллер хоче особисто говорити з цього приводу із Трампом.

Спецпрокурор планує оприлюднити результати розслідування ймовірного втручання Росії в американські президентські вибори в середині листопада, після проміжних виборів до Конгресу. Очікується, що Мюллер зробить публічним висновок за двома основними пунктами розслідування. Один із них – можлива змова передвиборного штабу президента США Дональда Трампа з Кремлем. Другий – спроби президента США перешкодити правосуддю.

Москва втручання у вибори в інших державах категорично відкидає.