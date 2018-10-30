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30 Жовтень 2018, Київ 12:00
Новини | Міжнародні

США: Трамп заявив, що відповість на запитання слідчих у справі про втручання Росії у вибори

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Президент США Дональд Трамп заявив 29 жовтня, що може відповісти на запитання спецпрокурора Роберта Мюллера, який розслідує імовірне втручання Росії в американські вибори в 2016 році. У програмі телеканалу Fox News Трамп укотре повторив, що «нічого (незаконного – ред.) не робив».

«Ми, можливо, зробимо щось, так, ми відповімо на запитання», – цитує президента США телеканал Fox News.

У середині жовтня телеканал CNN повідомив, що Мюллер надіслав Трампу список запитань про ймовірну змову співробітників його передвиборного штабу з Росією. Американські ЗМІ також писали, що Мюллер хоче особисто говорити з цього приводу із Трампом.

У разі, якщо Трамп надасть письмову відповідь, слідчі Мюллера вирішуватимуть питання щодо наступного кроку, можливої бесіди з президентом США, повідомило джерело NYT
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Спецпрокурор планує оприлюднити результати розслідування ймовірного втручання Росії в американські президентські вибори в середині листопада, після проміжних виборів до Конгресу. Очікується, що Мюллер зробить публічним висновок за двома основними пунктами розслідування. Один із них – можлива змова передвиборного штабу президента США Дональда Трампа з Кремлем. Другий – спроби президента США перешкодити правосуддю.

Москва втручання у вибори в інших державах категорично відкидає.

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