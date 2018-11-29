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29 Листопад 2018, Київ 12:07
Новини | Міжнародні

Трамп допускає можливість помилування свого екс-помічника Манафорта

За словами Дональда Трампа, це ніколи не було предметом обговорення, але він не виключав би таку можливість

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Президент США Дональд Трамп заявив, що не виключає можливості помилування колишнього керівника свого виборчого штабу Пола Манафорта.

Як сказав Трамп в інтерв'ю газеті The New York Post, це ніколи не було предметом обговорення, але він не виключав би таку можливість.

Днями спецпрокурор Роберт Мюллер, який веде розслідування ймовірного втручання Росії в американські президентські вибори в 2016 році, звинуватив Манафорта в наданні неправдивих свідчень. Згідно з оприлюдненими судовими документами, Манафорт порушив умови угоди зі слідством і кілька разів збрехав ФБР США і команді спецпрокурора, після того, як визнав себе винним. Манафорт відкидає звинувачення в наданні неправдивих свідчень.

Якщо з’ясується, що 69-річний Манафорт справді порушив умови угоди з обвинуваченням, йому винесуть досить суворий вирок.

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Колишнього голову передвиборного штабу Трампа звинувачують у змові з метою відмивання коштів, обмані влади США, в порушенні законодавства про реєстрацію іноземних агентів і підкупі свідків.

У серпні на судовому процесі в Александрії (штат Вірджинія) Манафорта визнали винним у кількох злочинах, в тому числі в банківському і податковому шахрайстві. У вересні Манафорт визнав провину за двома пунктами звинувачення – у змові і відмиванні грошей.

Дональд Трамп неодноразово висловлювався на підтримку Манафорта. Під час судового процесу у Вірджинії президент США назвав свого колишнього підлеглого «дуже хорошою людиною».

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