«Брехав і це можна довести». Прокуратура США про Манафорта

У США оприлюднено подання спеціального прокурора Мюллера, який розслідує втручання Росії у вибори у США, стосовно брехні екс-очільника виборчого штабу теперішнього президента США Дональда Трампа Пола Манафорта слідчим.

Спілкуючись зі слідчими спеціальної прокуратури та ФБР, Манафорт багаторазово брехав, що піддається перевірці

«Спілкуючись зі слідчими спеціальної прокуратури та ФБР, Манафорт багаторазово брехав, що піддається перевірці, у випадках, які не можна приписати забудькуватості. Якщо підсудний стверджує, що уряд вчинив недобросовісно, уряд готовий довести неправдивість його свідчень у ході слухань», – йдеться у документі представленому обвинуваченням суду.

Наприкінці листопада спеціальна прокуратура США (її очолює Роберт Мюллер), яка розслідує втручання Росії в американські вибори, заявила, що Пол Манафорт, колишній керівник виборчого штабу Дональда Трампа, неодноразово брехав слідчим ФБР після того, як обіцяв співпрацювати зі слідством, визнавши провину в обмін на пом’якшене покарання.

Подання спеціального прокурора до суду зроблене у п'ятницю виокремлює конкретні випадки неправдивих свідчень з боку Манафорта. Манафорт збрехав про контакти із Костянтином Килимником, який є давнім партнером американця і має українсько-російське громадянство. Американські ЗМІ пов'язували Кілімніка із російською розвідкою. Екс-очільник штабу Трампа також збрехав про: платіж у 125 000 доларів зроблений у 2017-му році, контакти з Адміністрацією Трампа у 2018-му році, які мали місце вже після укладення Манафортом угоди про співпрацю зі слідством. Він також надав непрадиві свідчення у іншій справі. Подробиці усіх випадків надання неправдивих свідчень у поданні приховані.

Це дуже непокоїть, що Пол Манафорт досі контактував з Адміністрацією Трампа навіть цього року

Після оприлюднення даної інформації критик Трампа сенатор-демократ Тед Лью висловив стурбованість з приводу змісту спілкування Манафорта з Білим домом у 2018-му році, яке відбувалося на фоні угоди Манафорта зі слідством.

«Це дуже непокоїть, що Пол Манафорт досі контактував з Адміністрацією Трампа навіть цього року. Ми хочемо знати про що він говорив з Адміністрацією», – заявив сенатор у коментарі The Hill.

Два роки минуло з початку розслідування, на нього витрачено понад 30 000 000 доларів. Результат - жодної змови!

Коментуючи подання спеціального прокурора Мюллера у справі Манафорта та інші подання щодо екс-адвоката Трампа Майкла Коена, сам президент США у низці повідомлень у Twitter заявив, що вважає себе цілком виправданим.

«Президента цілком виправдано. Дякую!»​, – заявив Дональд Трамп в одному із повідомлень.

«Два роки минуло з початку розслідування (втручання Росії у вибори у США –​ ред.), на нього витрачено понад 30 000 000 доларів). Результат - жодної змови!», – також писав Трамп.

Президент має на увазі той факт, що метою власне початку роботи слідства спеціального прокурора було встановлення фактів з приводу доведеного втручання Росії у вибори США в інтересах Трампа. Слідство перевіряє, чи мала місце координація російського втручання з виборчим штабом Трампа. Критики спеціального прокурора Роберта Мюллера вказують, що він досі не навів доказів змови між штабом Трампа та Росією, з цією думкою не погоджуються противники президента.

Президенту варто не поспішати із заявами, що його виправдано. Ці зяави можуть не пройти випробування часом

Між тим правничий блог Lawfare вказує, що президенту США рано заявляти, що буцімто спеціальний прокурор очистив його від підозр у питанні можливої координації з Росією підчас виборів 2016-го року.

«Мюллер досі неготовий показати свої карти по ключових питаннях (розслідування у справі російського втручання –​ ред.) Але президенту мабуть поки варто не поспішати із заявами, що його виправдано. Ці заяви можуть не пройти випробування часом», – заявили у популярному блозі.