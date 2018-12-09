Прокурори у США пов'язали Трампа з порушеннями закону Коеном

Прокуратура Нью-Йорка відзначила у поданні до суду у справі колишнього адвоката Трампа Майкла Коена, що останній у ході виборчої кампанії США 2016-го року двічі здійснював протизаконні грошові виплати, виконуючи завдання поставленні перед ним його клієнтом Дональдом Трампом.

Прокуратура Нью-Йорка запросила у суду засудити Майкла Коена колишнього адвоката президента США Дональда Трампа до значного терміну ув'язнення та штрафу у сотні тисяч доларів у справах, які включають виплати зірці «дорослого кіно» грошей за мовчанку в інтересах Дональда Трампа, та ухиляння від сплати податків самим Коеном.

Подання прокуратури Нью-Йорка відзначає, що Коен «координуючи свої дії та діючи на прохання» Трампа організував виплати двом жінкам, які заявляли, що мали інтимні відносини з Дональдом Трампом у 2006-му році. Президент США відкидає, що мав такі відносини із цими жінками.

Прокуратура у поданні (ім'я Трампа не називається прямо, але поданий контекст не лишає сумнівів, що йдеться саме про президента - ред.) до суду твердить, що Коен заплатив за ексклюзивні права на публікацію історій обох жінок (публікація не відбулася) з метою не допустити розголосу напередодні виборів президента США 2016-го року. Сума однієї із виплат (130 000 доларів) була пізніше відшкодована Коену з рахунків виборчої кампанії Трампа, чим було порушено виборче законодавство США.

Варто відзначити, що дані з подання прокуратури Нью-Йорка були раніше відомі громадськості. У Білому домі заявили, що подання не виявило нових раніше невідомих фактів. Президент США у Twitter також відзначив, що вважає дане подання виправданням себе. Ймовірно президент мав на увазі те, що оприлюднена інформація не містить жодних фактів, які би стосувались буцімто змови його штабу із урядом Росїі у ході виборів 2016-го року.

«Повністю виправдовує Президента! Дякую!», – заявив Трамп у Twitter учора після оприлюднення подання прокуратури Нью-Йорка у справах Коена та подання спеціального прокурора США Мюллера щодо Манафорта.