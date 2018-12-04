Трамп заявляє, що його колишній юрист має відбути «повний» термін ув’язнення

Президент США Дональд Трамп заявляє, що його колишній юрист Майкл Коен має відбути «повний» термін ув'язнення.

Трамп звинуватив Коена, який нещодавно погодився співпрацювати зі слідством спецпрокурора Роберта Мюллера щодо ймовірного втручання Росії у вибори в США, в тому, що він бреше слідству.

«Майкл Коен попросив суддю не засуджувати його до ув’язнення». Виходить, можна робити всі ті жахливі речі, не пов’язані з Трампом, шахрайство, величезні позики, оборудки з таксі та ін. і не отримати строк у тюрмі? Він вигадує, щоб домовитись із прокурорами й отримати пом’якшений вирок для себе... Заради цього він брехав і повинен, на мою думку, відсидіти повний строк», – написав Трамп у Twitter Twitter грудня.

Очікується, що вирок Коену оголосять 12 грудня. Він визнав себе винним в ухиленні від сплати податків, виготовленні фальшивих банківських документів, фінансові порушення в ході президентської кампанії і в тому, що допустив неправдиві свідчення в Конгресі США, повідомляє Reuters.

Коен, який раніше входив у найближче оточення Трампа, почав співпрацювати зі спеціальним прокурором Робертом Мюллером, що розслідує російське втручання у виборчу президентську кампанію 2016 року. У серпні його адвокат заявив, що Коен дав «критично важливу інформацію» слідчим Мюллера.

Росія заперечує будь-яке своє втручання, а Трамп називає розслідування політичним «полюванням на відьом».

Адвокати Коена звернулися до судді з проханням не засуджувати його до тюремного ув’язнення.