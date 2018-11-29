Екс-юрист Трампа зізнався, що дав неправдиві свідчення перед Конгресом

Колишній юрист президента Сполучених Штатів Дональда Трампа Майкл Коен визнав, що дав неправдиві свідчення у зв’язку з федеральним розслідуванням щодо втручання Росії у президентські вибори в США 2016 року.

Коен визнав свою провину в суді району Мангеттен у Нью-Йорку за одним пунктом обвинувачення. Він визнав, що дав неправдиві свідчення Конгресу в рамках розслідування щодо того, чи співпрацювали представники передвиборчого штабу Трампа з Росією, аби вплинути на результат виборів.

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Коен збрехав, даючи свідчення комітету Сенату, щодо планів побудувати вежу «Трамп-Тауер» у Москві, повідомляють американські ЗМІ. Колишній адвокат Трамп визнав, що перемови про будівництво вежі велися в серпні 2017 році. Раніше він стверджував, що дію угоди було припинено в січні 2016-го.

В серпні Коен визнав себе винним за іншими пунктами федерального обвинувачення, які стосувалися його работи на Трампа, власної служби таксі і банківського шахрайства.

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Згодом адвокат Коена заявив, що той дав «критично важливу інформацію» слідчим спеціального прокурора Роберта Мюллера.

Мюллер розслідує втручання Росії у вибори у 2016 році. Тоді на виборах переміг Дональд Трамп.

Розслідування Мюллера спричинило порушення кримінальних справ проти десятків людей, включно з Майклом Коеном, колишнім головою виборчої кампанії Трампа Полом Манафортом та колишнім радником Трампа з питань національної безпеки Майклом Флінном.