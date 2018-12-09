Втручання Росії. Слідчі розповіли про спробу організувати зустріч Трампа з Путіним

Прокуратура Нью-Йорка рекомендує засудити Майкла Коена, колишнього адвоката президента США Дональда Трампа, до значного терміну ув'язнення та штрафу у сотні тисяч доларів у справі щодо виплат зірці «​дорослого кіно» грошей за мовчанку в інтересах Дональда Трампа та ухиляння від сплати податків самим Коеном. Така рекомендація слідства прозвучала всупереч співпраці Коена зі слідством у цих справах. Одночасно у США оприлюднене подання від спеціального прокурора Мюллера, яке також стосується Коена, а саме справи про його брехню американським законодавцям. Подання Мюллера не пропонує конкретного терміну ув'язнення, але просить покарати Коена за брехню слідчим.

Подання прокуратури Нью-Йорка відзначає, що хоча Коен надав свідчення, його співпраця зі слідством щодо виплат за мовчання та уникання від податків у певні моменти не була вичерпною та широсердною і очевидно була мотивована бажанням домогтися поблажок.

Раніше Коен визнав провину за звинуваченням у брехні Конгресу про обговорення щодо пропонованої побудови хмарочоса компанією Трампа у Москві.

Подання Роберта Мюллера у справі, яка стосується брехні Коена Конгресу (не плутати із виплатами за мовчанку та ухилянням від податків), від спеціального прокурора США Мюллера відзначає, що Коен надав слідству важливу інформацію, і має відбувати рекомендоване за цією справою обвинувачення одночасно із покаранням у справі, яка розслідувалась прокуратурою Нью-Йорка Саме подання при цьому відзначає:

«Вирок суду має враховувати той факт, що брехня слідству має реальні наслідки, особливо коли обвинувачуваний брехав про критично важливі факти у розслідуванні, яке має державне значення».

Подання Мюллера відзначає, що Коен надав важливі свідчення з приводу власних контактів з представниками уряду Росії, спроби уряду Росії налагодити зв'язок з Трампом особисто за сприяння Коена

Подання Мюллера відзначає, що Коен надав важливі свідчення з приводу власних контактів з громадянами Росії, свої контакти з Білим домом протягом 2017 –2018 років та інші важливі пов'язані із Росією питання, які мають велику вагу для сідства щодо втручання Росії у вибори США у 2016 році. Подання також відзначає, що Коен заявив, що у 2015 році говорив із Дональдом Трампом про організацію зустрічі із представниками уряду Росії. Ця зустріч не відбулася.

Відзначається, що громадянин Росії, який представлявся Коену представником уряду Росії заявляв, що здатен гарантувати «синергію на урядовому рівні». Ця особа багаторазово пропонувала зустріч між президентом США Дональдом Трампом та президентом Росії Володимиром Путіним. Пропонована зустріч мала би сприяти бізнес інтересам Трампа у Росії. Коен не відповів на таку зацікавленість з боку цієї особи.

Колишній адвокат Трампа, який раніше ставав об'єктом уваги американськиї слідчих через сумнівні бізнес оборудки, нещодавно погодився співпрацювати із слідством незалежного прокурора США Роберта Мюллера, який розслідує втручання Росії в американській вибори у 2016 році та можливу координацію цього втручання між Кремлем та виборчим штабом Трампа.

Раніше президент США заявив, що Коен заслуговує на тривалий термін ув'язнення. Президент також багаторазово звинувачував спеціального прокурора Мюллера у тиску на свідках з метою отримання від них бажаних для нього свідчень, політичній ангажованості та роботі в інтересах політичних супротивників президента.

«Повідомляють, що «Майкл Коен попросив суддю не засуджувати його до ув'язнення». Виходить можна робити всі ті жахливі речі, непов'язані з Трампом, шахрайство, величезні позики, оборудки з таксі та інше і не отримати строк у тюрмі? Він вигадує, щоб домовитись із прокурорами та отримати пом'якшений вирок для себе, і щоб його дружина та тесть (у якого є гроші?) не постраждали. Заради цього він брехав і повинен, на мою думку, відсидіти повний строк», – писав Трамп у Twitter цього тижня.