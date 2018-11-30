Трамп прокоментував свідчення про свої плани побудувати «Трамп-Тауер» у Москві

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп прокоментував свідчення свого колишнього юриста Майкла Коена про те, що він планував побудувати в Москві вежу «Трамп-Тауер». За словами Коена, він розглядав таку можливість у 2017 році, вже після обрання президентом.

Перебуваючи на саміті G20, Трамп оприлюднив у своєму Twitter-акаунті дописи, в яких виступив на свій захист. За словами президента США, він продовжував розбудовувати свій бізнес, коли балотувався в президенти, але навіть не починав проект із будівництва в Росії.

«Я – дуже хороший забудовник, який щасливо живе своїм життям, але бачу, що моя країна йде у неправильному напрямку (м’яко кажучи). Незважаючи ні на що, я вирішую балотуватись у президенти і продовжую керувати своїм бізнесом – дуже легально і дуже класно, я говорив про це під час передвиборчої кампанії. Глянув одним оком на те, щоб почати будівництво десь у Росії. Не вклав грошей, не дав жодних гарантій і не втілив проект. Полювання на відьом!» – заявив Трамп.

Напередодні 29 листопада екс-юрист Трампа Майкл Коен визнав, що дав Конгресу неправдиві свідчення щодо бізнес-планів свого колишнього клієнта. За словами Коена, перемови про будівництво «Трамп-Тауер» у Росії тривали ще в серпні 2017 року, тоді як спочатку він свідчив, що угоду було припинено 2016-го.

В серпні Коен визнав себе винним за іншими пунктами федерального обвинувачення, які стосувалися його работи на Трампа, власної служби таксі і банківського шахрайства.

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Згодом адвокат Коена заявив, що той дав «критично важливу інформацію» слідчим спеціального прокурора Роберта Мюллера.

Мюллер розслідує втручання Росії у вибори у 2016 році. Тоді на виборах переміг Дональд Трамп.

Розслідування Мюллера спричинило порушення кримінальних справ проти десятків людей, включно з Майклом Коеном, колишнім головою виборчої кампанії Трампа Полом Манафортом та колишнім радником Трампа з питань національної безпеки Майклом Флінном.